RÃ©sultats 2022 : VALOREM va doubler sa production Ã©lectrique

VALOREM, producteur intégré indépendant et pionnier en énergies renouvelables publie ses résultats de l’année 2022. Une année particulière à bien des égards pour le secteur de l’électricité renouvelable en général, au cours de laquelle VALOREM a néanmoins réussi à atteindre des résultats exceptionnels. Le contexte européen de crise énergétique a conduit l’Union Européenne à s’engager fortement dans le déploiement d’énergies renouvelables afin de contribuer au renforcement de la souveraineté énergétique et la compétitivité économique du vieux continent.

Avec des résultats historiques, le Groupe affiche une bonne santé et assure résolument une croissance dynamique de ses activités pour les années à venir.

De bons résultats financiers soutenus par un contexte exceptionnel

Les résultats financiers du Groupe restent orientés en croissance avec un chiffre d’affaires et un EBITDA qui ont fortement augmenté sur l’exercice pour atteindre un niveau historique (Chiffre d’affaires de 199 M€, soit une augmentation de 95 %, et un EBITDA qui double sur l’année pour atteindre 110 M€). Ces montants exceptionnels s’expliquent principalement par nos activités de vente d’électricité dans le cadre de la crise du marché électrique européen. Phénomène auquel s’ajoute, dans le cas du Groupe VALOREM, la transaction du projet Finlandais de VIIATTI (313 MW), plus grand projet financé à ce jour par le groupe VALOREM.

Des investissements record pour doubler la production d’électricité du groupe d’ici 2025

L’année 2022 est également marquée par de forts investissements assurant une croissance importante de la vente d’électricité dans les années à venir, avec 434 MW de nouveaux projets en France, en Finlande et en Grèce, représentant un investissement total supérieur à 600 millions d’euros. Ces projets en cours de construction généreront 1,3 TWh d’ici à fin 2025 et permettront alors à VALOREM (qui en conserve 269 MW) de doubler sa production actuelle d’électricité renouvelable (1,2 TWh en 2022).

Un portefeuille de projet qui continue de croître

En prime de ce niveau d’investissement record à l’échelle du groupe, VALOREM reste fidèle à son métier historique et le portefeuille de projets en développement continue de croître. Fort de 420 collaborateurs, le Groupe poursuit sa stratégie de développement concentrée en Europe, et a vu son portefeuille de projets, en France comme au-delà de ses frontières, augmenter de plus de 10 %. Fin 2022, le portefeuille de projets comptait 5,7 GW répartis équitablement tant en termes de technologies (2,6 GW éoliens, 3 GWc photovoltaïques) que de géographies (3,3 GW en France et 2,4 GW dans le reste de l’Europe).

Pour Marc ROUBEROL, Directeur général délégué de VALOREM ajoute « Cette dynamique de croissance offre visibilité et confiance dans le développement du Groupe, ce qui prouve la pertinence de son modèle de développeur de projet intégré – producteur d’électricité renouvelable. Le Groupe est plus que jamais tourné vers son avenir, et a annoncé fin 2022 son ambition de participer au développement de projets éoliens offshore et de renforcer ses capacités de stockage d’électricité, en complément des filières historiques. »