Nuru lÃ¨ve plus de 40 millions de dollars pour dÃ©velopper les rÃ©seaux solaires urbains en RDC

Nuru, l’une des premières entreprises africaines de metrogrid (mini-réseau solaire hybride urbain) alimenté par des énergies renouvelables, a annoncé la clôture réussie d’un financement par actions de série B de plus de 40 millions de dollars et prévoit la clôture d’un financement de projet supplémentaire de 28 millions de dollars d’ici la fin du mois. Ces fonds permettront à Nuru d’entamer la construction de 13,7 MWp de projets, qui étendront de manière significative ses actifs opérationnels existants dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et contribueront à combler l’énorme déficit énergétique dans le pays.

Moins de 20 % de la population de la RDC a accès à l’énergie, et avec une demande énergétique croissante prévue pour l’avenir, l’approche innovante de Nuru en matière d’accès à l’énergie renouvelable débloque l’immense potentiel du marché à travers le pays. Les metrogrids, sortes de mini-réseaux solaires hybrides urbains, de Nuru sont intégrés à une technologie et des services de pointe, et sont conçus pour fournir une énergie fiable et renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux communautés urbaines de la RDC, favorisant ainsi la résilience climatique et le développement durable.

Les 40 millions de dollars de fonds proviennent d’investisseurs en capital, leaders sur le marché, notamment la Société financière internationale (SFI), l’Alliance mondiale de l’énergie pour les peuples et la planète (GEAPP), la Plateforme de performance des énergies renouvelables (REPP), Proparco, E3 Capital, Voltalia, la Fondation familiale Schmidt, le Fonds d’impact GAIA et la Fondation familiale Joseph. En outre, la prise de participation de l’IFC comprend un financement provenant du programme de financement mixte pour le climat de la Finlande et de l’IFC.

Jonathan Shaw, cofondateur et PDG de Nuru, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un groupe d’investisseurs aussi dynamiques, désireux de concrétiser notre vision d’élargir l’accès à l’énergie et de transformer 5 millions de vies en RDC. La clôture de la série B est une étape importante dans le parcours de Nuru, mais elle démontre également la viabilité du modèle de metrogrid dans le secteur de l’énergie distribuée en Afrique. Nuru remercie chaleureusement le consortium d’investisseurs pour leur soutien visionnaire et leur engagement inébranlable à l’égard de la vision de Nuru. Ensemble, nous continuerons à illuminer des vies, à stimuler la croissance économique et à renforcer les communautés à travers la RDC. »

Après la clôture de la série B, Nuru commencera immédiatement à travailler sur trois projets transformationnels à Goma, Kindu et Bunia, qui auront une capacité combinée de 13,7 MWp. Le site de Bunia deviendra le plus grand metrogrids solaires hybrides hors réseau en Afrique subsaharienne. La série A de Nuru a été menée par E3 Capital (anciennement Energy Access Ventures) en 2018, en collaboration avec EDFI ElectriFI, l’initiative de financement de l’électrification financée par l’UE et gérée par EDFI Management Company. Leur investissement a joué un rôle de catalyseur dans la constitution du portefeuille actuel de metrogrids opérationnels de Nuru dans les villes de Goma, Beni, Taud et Faradje.