Maisons Alysia/Terreal : un partenariat pour dÃ©velopper lâ€™autoconsommation dans les rÃ©sidences

Toujours à la recherche d’apports de solutions concrètes, économiques sans jamais renier sur la qualité, le Groupe Maisons Alysia a formalisé une convention de partenariat avec Terreal. Cette collaboration signée entre Franck Geneix, fondateur de Maisons Alysia et Olivier Airaud, directeur commercial régional Terreal, porte sur la fourniture exclusive annuelle de kits solaires photovoltaïques (panneaux et micro-onduleurs) équipant les toitures des futures réalisations Alysia.

Si, en France, nous disposons d’un coût de l’électricité encore attractif (24 % moins chère par rapport au prix moyen des autres pays de la zone Euro), force est de constater que son prix a grimpé de quelque 20 % depuis 2014. Et ce n’est pas fini, la Commission de Régulation de l’Énergie annonce une facture en hausse jusqu’à 100 % du prix de référence 2014 d’ici à 2023.

10 000 euros d’économies sur 10 ans

On comprend donc tout l’intérêt de cette nouvelle offre que Maisons Alysia propose à ses clients acquéreurs. Non seulement le futur propriétaire auto-consommera 60 à 75 % de l’électricité produite, mais il pourra aussi revendre l’excédent, avec pour résultante directe et chiffrée, selon Terreal, une économie allant jusqu’à 10 000 euros sur dix ans. Un bénéfice financier concret qui se cumule à la valorisation du bien lors d’une éventuelle revente, mais aussi à un gain sur le pouvoir d’achat grâce à une facture électricité allégée.

Maisons à énergie positive

Précisons également que cette solution de production d’électricité décentralisée et respectueuse de l’environnement permet de réaliser des maisons à énergie positive et se préparer à la future réglementation RE 2020. Si le dimensionnement de l’installation s’opère en fonction de la surface disponible sur le toit, le type de chauffage et de production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire), de la surface de la maison et de sa zone géographique, cette autoconsommation assurera, entre autres, les besoins pour le socle de consommation électrique d’un ménage (lave-linge, sèche-linge, box, ordinateur, télévision, électroménager, équipements domotiques, soit environ 4 000 kWh par an).