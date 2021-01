Reservoir Sun, ENGIE et OL Groupe sâ€™associent pour solariser le projet OL VallÃ©e dans un mariage de raison entre sport et solaire

Reservoir Sun et ENGIE deviennent des partenaires référents en matière d’accès à l’énergie solaire du projet OL Vallée. Cet engagement novateur et durable englobe la solarisation de tout un écosystème local, basé sur une diversité de solutions photovoltaïques. Il s’accompagne également d’un partenariat d’image et d’une contribution à l’association Ma chance Moi aussi. Le club de football de l’OL champion d’automne de Ligue 1 aurait-il pour ambition de devenir champion du monde de l’énergie solaire ?

Après avoir rejoint le mouvement Time For the Planet et dans la continuité de ses engagements environnementaux forts, OL Groupe, avec le soutien de Reservoir Sun acteur référent de l’autoconsommation solaire, concrétise sa volonté de prendre part activement aux enjeux de développement durable sur son territoire en s’associant aux démarches des acteurs locaux, tels que la commune de Décines, la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à ces différents projets de solarisation, OL Vallée souhaite ainsi se positionner comme l’une des références mondiales de l’énergie renouvelable dans le monde sportif et évènementiel.

Le photovoltaïque comme un devoir d’exemplarité

« Dès la construction du stade nous souhaitions privilégier les énergies propres et durables. Ces projets photovoltaïques répondent aux enjeux d’aujourd’hui tout en préparant ceux de demain. Ce partenariat large avec des acteurs référents dans le domaine de l’énergie, s’inscrit directement dans notre devoir d’exemplarité en matière d’énergies renouvelables et de développement durable. » a précisé Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais, lors de la signature de ce partenariat durable qui a eu lieu le 8 janvier dernier, au Groupama Stadium en présence de Jean-Pierre Clamadieu, Président du conseil d’administration d’ENGIE, de Mathieu Cambet, Président de Reservoir Sun ainsi que Jo-Wilfried Tsonga, d’All In Academy.

Un partenariat technologique

Dans le cadre du premier partenariat, Reservoir Sun solarisera le patrimoine foncier d’OL Vallée incluant notamment les quatre premiers projets emblématiques. La couverture des parkings du Groupama Stadium par des ombrières solaires contribuera à améliorer le confort des visiteurs, ainsi que la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques. La toiture du Groupama OL Training Center, centre d’entrainement mixte des équipes professionnelles de l’Olympique Lyonnais sera également équipée. L’aménagement d’une toiture solaire sur le futur centre de formation et d’entrainement de tennis de haut niveau « All In Academy » de Jo-Wilfried Tsonga et de Thierry Ascione, situé au sud du site, est également au programme. « Je souhaite remercier Jean-Michel Aulas qui nous permet aujourd’hui d’imaginer le projet de la All In Academy à Décines-OL Vallée, compatible avec les nouveaux enjeux en matière d’énergies renouvelables. Le monde change et nous devons dès à présent encourager toutes les initiatives pour garantir aux générations futures une gestion durable de nos ressources » s’est enthousiasmé Jo-Wilfried Tsonga. Enfin , l’installation de panneaux solaires sur la future Arena, salle multifonctionnelle dédiée à l’organisation de manifestations sportives et culturelles, accueillera notamment les matchs d’Euroligue de basket de l’ASVEL, club présidé par Tony Parker.

10 MW de puissance en tout soit 7 terrains de football de modules solaires

L’ensemble des dispositifs solaires aura une capacité installée d’environ 10 MW et couvrira une surface de 50 000 m² correspondant à 7 terrains de football. Cette production d’électricité locale et décarbonée qui correspond à l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 2 500 foyers, permettra de répondre à une partie des besoins du Groupama Stadium et de l’Arena et d’économiser 164 tonnes de CO² par an. Le centre d’entrainement alimentera en partie, les besoins en énergie du Groupama Stadium par l’intermédiaire d’une solution innovante : l’autoconsommation solaire. Ce dispositif qui consiste à produire et consommer sa propre énergie sera également dupliqué sur l’Arena.

Un partenariat d’image

Concernant la seconde partie du partenariat, Reservoir Sun deviendra le sponsor officiel « Energie Solaire » de l’Olympique Lyonnais pendant 3 saisons à compter de cette année. Il fera rayonner ce projet unique et l’engagement des trois partenaires dans les énergies renouvelables à travers un dispositif de visibilité lors des matchs de l’Olympique Lyonnais. « Je suis très fier et reconnaissant de la confiance accordée à Reservoir Sun par l’OL Groupe pour ces différents partenariats en faveur de la transition énergétique de l’OL Vallée. Je suis convaincu que ces projets autour de l’autoconsommation solaire seront un symbole et un message fort pour les nouvelles générations, qu’il est possible d’agir concrètement et localement avec une vision et une volonté forte. Le sport est un allié et un vecteur incroyable pour une prise de conscience écologique collective et effective » a souligné Mathieu Cambet, Président de Reservoir Sun.

Un partenariat engagé sur des valeurs communes

Enfin, cette signature sera également l’occasion pour l’OL Fondation et la Fondation ENGIE d’associer leurs valeurs en soutenant conjointement l’association « Ma Chance Moi aussi » par la remise d’un chèque de 20 000€. Implantée depuis 2019 au Groupama Stadium, l’association s’engage dans l’éducation des enfants les plus vulnérables en œuvrant sur trois axes, le soutien scolaire, le savoir-être et l’éveil citoyen, en collaboration avec les écoles et la Ville de Décines. Un partenariat qui intervient alors que les ressources financières de l’association sont très impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. « ENGIE est fier du partenariat conclu avec l’Olympique Lyonnais pour développer les énergies renouvelables et soutenir le tissu associatif local. ENGIE s’inscrit durablement comme acteur énergétique engagé et responsable au sein du territoire » a conclu Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d’administration d’ENGIE et Président de la Fondation ENGIE.