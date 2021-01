JONSOL, fabricant allemand de modules PV, se positionne sur le marchÃ© franÃ§ais

Le fabricant allemand de modules photovoltaïques JONSOL possède des installations de production en Europe et en Asie. Le groupe s’est spécialisé dans la production de modules photovoltaïques de haute qualité et de haute performance. Une offre Premium qui arrive en France en ce début d’année 2021 via des partenariats avec trois distributeurs !

Le fabricant allemand de modules photovoltaïques JONSOL a son siège social à Aidlingen, en Allemagne. Sa réputation a franchi les frontières du Rhin ces derniers mois. En raison des nombreuses demandes qu’il a reçues d’acteurs français, JONSOL a pris la décision d’étendre sa présence internationale en France grâce à trois nouveaux partenariats de distribution. Parmi les principaux grossistes bien connus et de grand renommé en France figurent le groupe HAC/ H2C et la société Cap Energie, spécialiste français du hors réseau. « Désormais, les clients français peuvent également bénéficier de l’esthétique et de la durabilité de nos modules grâce à une garantie de 20 ans sur le produit et de 25 ans sur les performances » confie Philipp Leclerc en charge des destinées de JONSOL en France.

Des modules à la demande du client

La gamme de produits s’étend des modules demi-cellules haute performance qui affichent 540 Wc, des modules entièrement noirs, des modules en bi-verre jusqu’aux modules bi-faciaux. « Nous tenons à souligner que JONSOL a également conçu des modules de haute qualité spéciaux pour le “Floating PV”. JONSOL se distingue également par le fait qu’ils puissent produire pratiquement n’importe quelle taille de module à la demande du client. Cela fait de JONSOL un partenaire précieux pour ses installateurs partenaires et leurs services de “l’O&M”, si des modules de remplacement deviennent nécessaires « poursuit le responsable France de la marque (global key account manager). JONSOL a, bien sûr, déjà reçu de nombreux co-certificats “ETN” avec différents systèmes de montage pour le résidentiel et le C&I. De quoi rassurer les installateurs français du solaire photovoltaïque !