RÃ©servations ouvertes pour l’Ã©vÃ©nement RSE dans les EnR du 19 mars prochain Ã  Marseille !

La Plateforme Verte , Greensolver et Gaïana ont décidé de renouveler pour une seconde édition le premier événement rassemblant l’ensemble des acteurs des énergies renouvelables autour du sujet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La conférence aura lieu le mardi 19 mars 2024, au Palais du Pharo à Marseille. Au programme ! Quatre tables rondes sur les thèmes : « Focus Climat et énergie renouvelable » ; « Les entreprises régénératives dans les énergies renouvelables » ; « L’importance d’une supply chain transparente et responsable » et enfin « Des acteurs financiers engagés pour une transition juste et accessible à tous ».

Cet événement a été créé dans le but de construire une communauté et des échanges de bonnes pratiques sur les modèles d’entreprises durables ayant leur place dans le monde de demain, c’est une suite au guide des bonnes pratiques de la RSE dans les EnR publié en septembre par La Plateforme Verte. Que ce soit une démarche d’obligations réglementaire, de pression des partenaires commerciaux ou financiers, pour répondre aux appels d’offres CPPA ou pour réduire leur impact volontairement, la majorité des acteurs des énergies renouvelables se mettent en ordre de marche pour répondre aux exigences RSE du marché. La filiale commence à se structurer sur ce sujet complexe, systémique et touchant de nombreuses activités dans l’entreprise.

www.rse-enr.fr