REDEN renforce son Ã©quipe avec Nicolas Fasquelle, nouveau Directeur DÃ©veloppement Groupe

Fort d’une expérience et d’une connaissance approfondies du marché des énergies renouvelables au niveau international, Nicolas Fasquelle contribuera à asseoir la position de REDEN sur ses marchés existants, mais aussi à conduire son développement dans de nouveaux pays cibles

Producteur d’énergie photovoltaïque en Europe et en Amérique latine, REDEN renforce son équipe avec des profils stratégiques et accueille Nicolas Fasquelle au poste de Directeur Développement Groupe. Avec plus de 20 ans d’expérience professionnelle, Nicolas Fasquelle a déjà mené le déploiement d’importants portefeuilles d’actifs dans les secteurs du solaire, de l’éolien et des batteries de stockage d’énergie, et ce dans de nombreuses zones géographiques. “Les énergies renouvelables ont un rôle crucial à jouer dans la préservation de l’environnement, la pérennisation économique des territoires et leur indépendance énergétique “, déclare Nicolas Fasquelle, Directeur Développement Groupe chez REDEN. “REDEN a des valeurs fortes et un savoir-faire considérable dans le déploiement de projets solaires qui tiennent compte d’objectifs ambitieux : la protection de l’environnement et de la biodiversité, le développement social, la croissance économique des régions… Cette démarche RSE forte et la capacité du Groupe à proposer des solutions concrètes destinées, par exemple, à aider le secteur agricole à s’adapter aux aléas climatiques, m’ont incité à rejoindre l’aventure. Je me réjouis donc de créer de nouvelles opportunités de développement avec les équipes.”

« Une vision globale du marché mais aussi des valeurs humaines fondamentales »

Nicolas Fasquelle apportera ainsi une expertise et des connaissances précieuses en vue de consolider le développement organique de REDEN sur ses marchés existants, mais aussi ouvrir de nouvelles régions présentant un potentiel de production d’énergie solaire significatif et pérenne. Par conséquent, il dirigera les activités de co-développement de REDEN à travers l’acquisitions de projets, de même que les investissements greenfield, avec un accent particulier sur l’Europe. “Nous sommes très heureux d’accueillir Nicolas, car il dispose non seulement d’une vision globale du marché mais aussi de valeurs humaines fondamentales“, déclare Thierry Carcel, CEO de REDEN. “L’histoire et le succès de notre Groupe reposent sur 4 valeurs fondatrices, dont l’éthique et la bienveillance. Nous nous engageons en effet à produire de l’électricité solaire mais aussi à bâtir un environnement de travail bénéfique ayant un impact positif sur nos collaborateurs et la société. Nicolas nous aidera donc à atteindre de nouveaux objectifs de croissance, principalement en Europe, mais aussi à renforcer notre politique RSE.“