Octopus Energy lÃ¨ve 800 millions de dollars pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des Ã©nergies vertes au niveau mondial

Le groupe énergétique Octopus Energy, également éditeur de la plateforme technologique Kraken, annonce avoir réalisé un nouveau tour de table à hauteur de 800 millions de dollars (7,33 millions d’euros). Une levée de fonds réalisée auprès de ses investisseurs historiques : les géants australiens et japonais Origin Energy et Tokyo Gas ; le Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), l’un des plus grands fonds de pension au monde ; ainsi que d’autres investisseurs centrés sur la durabilité, à l’instar de Generation Investment Management. Ce nouvel investissement porte la valorisation de la société à 7,8 milliards de dollars (7,14 milliards d’euros), en augmentation de 60% depuis la dernière levée de fonds réalisée par le groupe en décembre 2021. L’entreprise entend ainsi jouer un rôle majeur dans l’accélération du développement des énergies renouvelables dans le monde et dans l’expansion des technologies à faible émission carbone (en particulier les pompes à chaleur). Des ambitions en phase avec les engagements récemment pris par les différents États lors de la COP28.

« L’accent mis par Octopus Energy sur le service client et la technologie est véritablement gage de succès. Ces deux dernières années, au niveau mondial, nous avons presque doublé notre portefeuille de production d’énergie renouvelable (il représente désormais 7,6 milliards de dollars, soit 7 milliards d’euros) et triplé le nombre de comptes clients utilisant notre plateforme technologique Kraken, passant de 17 millions à 52 millions. Au Royaume-Uni, nous sommes leader sur le marché de l’électricité ainsi que dans la location de véhicules électriques et nous nous sommes lancés dans la fabrication et l’installation de pompes à chaleur. Fort de l’engagement des États à sortir des énergies fossiles, renouvelé dernièrement à la COP 28, et de notre modèle éprouvé, nous allons investir pour accélérer notre croissance et créer ainsi un véritable géant mondial de l’énergie propre. » explique Greg Jackson, fondateur du groupe Octopus Energy.

Cette nouvelle fait suite à un certain nombre d’annonces faites par le groupe Octopus Energy à travers le monde, notamment son premier projet en Afrique – un parc éolien et solaire en Sierra Leone – en partenariat avec Idris Elba. Il s’agira du cinquième continent et du dix-huitième pays dans lequel opère le groupe.