Ombrea, centre international dâ€™expertise en agri-Ã©nergies de TotalEnergies sera prÃ©sent sur le Salon de lâ€™agriculture

Ombrea, le centre international d’expertise en agri-énergies de TotalEnergies participera à la 60e édition du Salon International de l’Agriculture (SIA) qui se tiendra du 24 février au 3 mars 2024 au Parc des Expositions de Paris-Versailles. Ombrea y présentera les solutions et savoir-faire agri-énergétiques développés pour répondre aux enjeux de l’agriculture de demain.

TotalEnergies, qui a intégré les équipes d’Ombrea et leur expertise au sein de ses activités renouvelables en septembre 2023, entend accélérer son développement dans le domaine de l’agrivoltaïsme en France et à l’international. Ainsi, avec Ombrea, TotalEnergies propose au monde agricole, des solutions alliant production agricole et production d’électricité verte. L’objectif de ces installations spécialement conçues pour chaque type de culture et pour chaque terrain, sera de permettre une meilleure protection contre les aléas climatiques, un maintien voire l’amélioration des rendements, une amélioration du bien-être animal ou encore une adaptation aux changements climatiques.

Les équipes de TotalEnergies et de son centre d’expertise seront présentes tout au long du SIA, sur le stand E074 - La Ferme Digitale, pour présenter leurs références et les technologies dédiées aux agri-énergies.

Encadré

Conférence et table ronde sur l’agriculture durable

Lundi 26 février 2024 – 12h00

Espace Ferme digitale

Table ronde - Agrivoltaïsme : quel impact sur l’agriculture ?

Benoit Moreau, Directeur du Développement, Société du Canal de Provence

Benjamin Tiffon-Terrade, Ingénieur de Rechercher Agrivoltaïsme, TotalEnergies

Xavier Riveau, Chargé d’expertise et développement Agricole, TotalEnergies

Maïlys Ocana, Chargée de projets agrivoltaïques, Ombrea

Mardi 27 février 2024 – 11h45

Espace SIA’Pro / Conférence : Comment réussir son projet agrivoltaïque ?