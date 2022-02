RES vient dâ€™acquÃ©rir l’entreprise Blueshore en Australie

RES a annoncé le lundi 7 février dernier l’acquisition de Blueshore, une entreprise de gestion d’actifs avec 1,6 GW d’actifs sous gestion en Australie. Grâce à cette acquisition, RES gère désormais plus de 9 GW d’actifs éoliens, solaires et de stockage dans le monde entier.

Blueshore fournit des services de gestion d’actifs commerciaux, techniques et financiers pour les actifs d’énergie solaire et éolien, ainsi que des services de gestion de portefeuille aux investisseurs sur le marché australien. L’acquisition de Blueshore apporte à RES de nouvelles capacités, de nouvelles relations avec les clients et permet à RES de diversifier sa présence actuelle sur le marché australien de la gestion d’actifs, qui connaît une croissance rapide. L’équipe expérimentée de Blueshore viendra compléter l’activité de services déjà établie de RES dans le pays, qui continuera à optimiser la performance des projets et la valeur des actifs.

Marco Perona, PDG de l’activité de services de RES, a déclaré : ” Cette acquisition est conforme à notre stratégie qui consiste à pénétrer de nouveaux segments et de nouveaux marchés. RES soutient maintenant plus de 9 GW d’actifs opérationnels et est l’une des rares entreprises capables de fournir une large gamme de services sur une base internationale, ajoutant de la valeur pour nos clients grâce à une profonde expertise technique et opérationnelle interne. Dans les mois à venir, nous prévoyons de continuer à développer notre activité de services conformément à la stratégie de l’entreprise, à la fois de manière organique et par croissance externe”.