EnquÃªte de la BEI sur le climat : les FranÃ§ais.es en pincent pour les vÃ©hicules hybrides ou Ã©lectriques

La deuxième partie de l’édition 2021-2022 de l’enquête de la BEI sur le climat explore les points de vue des citoyens vis-à-vis du changement climatique dans un monde en mutation rapide. Ainsi, pour l’achat de leur prochaine voiture, la majorité des Français affirment qu’ils opteront pour un véhicule hybride ou électrique. A tel point que les achats de voitures hybrides et électriques pourraient bientôt dépasser ceux de véhicules à essence !

Les Français ont très envie de passer à la prochaine génération de voitures, mais ils continuent de privilégier les véhicules hybrides plutôt que les véhicules entièrement électriques. Interrogés sur leur prochain achat, 61 % des Français qui achètent des voitures affirment que leur choix se portera sur une voiture hybride ou électrique. C’est 22 points de plus que le pourcentage de Français ayant déclaré qu’ils achèteraient un véhicule diesel ou essence (39 %). Plus précisément, 38 % des Français interrogés achèteraient un véhicule hybride et 23 % opteraient pour un véhicule électrique. Seule une minorité de l’ensemble de la population française (7 %) affirme ne pas posséder de voiture et ne pas prévoir d’en acheter.

Les Allemands à la traîne

Alors que 61 % des acheteurs opteraient pour un véhicule hybride ou électrique, les Français semblent moins enclins à passer aux nouvelles technologies automobiles que les Italiens (78 %) et les Espagnols (78 %). En revanche, les préférences des Néerlandais (62 %) et des Belges (63 %) en matière d’achat de voitures correspondent à celles des Français. Les Allemands, quant à eux, semblent moins disposés à adopter ces nouvelles technologies automobiles (52 %). Les Français semblent moins enclins que certains de leurs voisins à opter pour des véhicules hybrides, 38 % des acheteurs déclarant que leur prochain véhicule sera doté de ce type de moteur. C’est 13 points de moins que les Italiens (51 %) et 7 points de moins que les Espagnols (45 %). Toutefois, les Allemands sont encore moins favorables à l’achat d’un véhicule hybride (29 %) que les Français. Tout comme les Allemands (23 %), les Français (23 %) semblent hésiter à choisir une voiture électrique à l’occasion de leur prochain achat. Parallèlement, les Espagnols (34 %) et les Italiens (27 %) semblent être davantage attirés par les voitures électriques.

Plutôt hybrides que 100% électriques

D’une manière générale, les Européens ont majoritairement envie de passer à la prochaine génération de voitures, mais continuent de privilégier les véhicules hybrides plutôt que les véhicules entièrement électriques. Globalement, d’après leurs déclarations, les Européens ont tendance à privilégier l’achat de véhicules hybrides (39 %), puis viennent les véhicules à essence ou diesel (33 %) et, enfin, les voitures électriques (28 %). Alors que les Chinois sont les plus enclins à acheter une voiture électrique (44 %), les Américains opteraient d’abord pour un véhicule hybride (38 %), puis pour un véhicule à essence ou diesel (33 %) et, enfin, pour une voiture électrique (29 %).