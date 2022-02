Energie solaire : les dix prÃ©dictions de BloombergNEF pour 2022

1. 2022 sera la première année au cours de laquelle plus de 200 GW de solaire seront installés

Le train solaire se déplace plus rapidement maintenant, et le scénario moyen pour la construction de 2021 est de 183 GW (fourchette 171-199 GW), tandis que le scénario moyen pour la construction de 2022 est de 228 GW (fourchette 204-252 GW). Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux projections de novembre 2020, où le scénario le plus élevé pour 2022 s’élevait à 206 GW. Selon BloombergNEF, la plus grande « menace » qui plane sur cette prédiction est qu’il n’est toujours pas impossible que 2021 soit en fait la première année à 200 GW. Les prix ne seraient pas restés aussi élevés qu’au 4ème trimestre 2021 si les modules solaires n’étaient pas installés quelque part.

2. Les prix des modules solaires tomberont à 25 cents US par Watt au 1er semestre 2022, et 1 à 2 cents par Watt de moins au 2ème semestre 2022

La production de polysilicium a été le goulot d’étranglement en 2021. Combinée à une forte demande, elle a poussé les prix des modules jusqu’à 27,8 cents américains par watt pour les modules monofaciaux en silicium monocristallin standard utilisant des cellules de 166 mm. BloombergNEF prévoit une production de polysilicium de 39 % supérieure en 2022 par rapport à 2021, avec une offre totale suffisante pour fabriquer près de 300 GW de produits solaires au silicium, grâce à l’augmentation de la capacité et au dégoulottage des usines. Cela atténuera la pénurie d’approvisionnement. Déjà, le prix du silicium est retombé de 37 $/kg en octobre à 32 $/kg au cours du dernier mois de 2021. BloombergNEF s’attend à ce qu’il baisse encore à 20-25 $/kg au 2ème semestre 2022. Efficacité améliorée et modules constitués de plaquettes plus grandes avec des longueurs latérales de 182 mm et 210 mm devenant un produit courant, on estime qu’elles permettent une réduction supplémentaire de 1 cent US/W des prix des modules. BlombergNEF anticipe donc une baisse du prix des modules de 11 à 15 % à 23 à 24 cents US/W au 2ème semestre 2022.

3. Le solaire et le stockage à grande échelle installés doubleront

La base de données de BloombergNEF suit actuellement 278 centrales photovoltaïques et de stockage à grande échelle entièrement mises en service, avec une capacité photovoltaïque totale de 12,5 GW et une capacité de batterie de 2,7 GW / 7,7 GWh. BloombergNEF publiera dans quelques jours une note à ce sujet et s’attend à devoir la revoir fréquemment à mesure que le marché se développe. Les plus grands marchés cette année seront la Chine et les États-Unis. Les États-Unis sont déjà un marché bien établi de l’énergie solaire et du stockage. En Chine, 20 provinces exigent ou encouragent désormais les nouvelles implantations d’énergies renouvables à s’associer au stockage de l’énergie.

4. L’amplification du secteur solaire sur les toits résidentiels et commerciaux / industriels de la Chine conduira le pays à un record de 81 à 92 GW en 2022

Depuis le milieu de 2021, les autorités centrales chinoises ont encouragé les gouvernements locaux à coordonner les toits disponibles et à construire en masse des panneaux photovoltaïques à petite échelle. Le modèle de développement massif favorisera la croissance du secteur résidentiel, en particulier dans les zones rurales, avec le soutien des gouvernements locaux. Les entreprises publiques sont entrées sur le marché du PV à petite échelle pour diriger le développement en masse, tandis que les entreprises privées expérimentées agissent en tant qu’EPC [ingénierie, approvisionnement et construction] ou sous-traitants de la construction. BloombergNEF s’attend à ce que l’installation photovoltaïque résidentielle en Chine en 2022 dépasse un record de 20 GW. Dans le secteur commercial et industriel (C&I), la crise énergétique de septembre 2021 a permis aux autorités d’augmenter les prix de l’électricité jusqu’à 20 %, afin de répercuter une partie des coûts du charbon sur les utilisateurs. Le prix de l’électricité plus élevé rendra le PV sur les toits C&I plus rentable et motivera les utilisateurs d’intensité de puissance à installer des systèmes PV sur les toits. La Chine a fixé chaque année un plafond de consommation d’énergie totale pour chaque province afin de contrôler les émissions de carbone, entraînant un rationnement de l’électricité et des réductions de production dans certaines parties du pays en 2021. À l’heure actuelle, les énergies renouvelables sont également prises en compte dans la consommation totale d’énergie. Cependant, selon la dernière réunion du conseil d’État, l’énergie renouvelable sur site pourrait ne pas être comptée dans le quota de consommation totale des utilisateurs l’année prochaine, ce qui signifie que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits pourrait empêcher la suspension de la production. BloombergNEF s’attend à ce que la hausse des prix de l’électricité et la politique d’exemption des quotas de consommation d’énergie stimulent l’adoption du PV sur les toits C&I, et que les nouvelles implantations dans le secteur C&I dépasseront probablement 10 GW en 2022.

5. L’offre solaire résidentiel et stockage devient prégnante

L’énergie solaire et le stockage résidentiels seront à l’ordre du jour en 2022. Ils commencent à être un secteur important. À Hawaï, presque tous les nouveaux systèmes solaires résidentiels sont maintenant construits avec du stockage ; en Allemagne, environ la moitié incluent le stockage ; tandis qu’en Suisse environ 15% le font, et en Australie, environ 5%. Ce chiffre n’est pas disponible pour la plupart des marchés, mais BloombergNEF s’attend à ce que d’ici la fin de 2022, il y ait au moins deux autres marchés qui affichent des taux d’attachement au stockage supérieurs à 50 %.

6. Des gigawatts de contrats d’achat d’énergie solaire seront signés en Europe

Sur les marchés du nord de l’Europe (Pologne, Danemark, Allemagne), davantage d’entreprises et de services publics signeront des accords d’achat d’électricité pour le solaire en 2022. Cela se produira également en Espagne à mesure que l’incertitude politique s’estompera. Le marché ibérique est celui où la majeure partie de la capacité photovoltaïque européenne soutenue par les PPA (72 % ou 1,4 GW) a été raccordée en 2021, bien que la récupération temporaire des bénéfices sur les projets soutenus par les commerçants et les PPA, introduite en septembre 2021, ait ralenti la signature de nouveaux accords. Le futur pipeline semble solide. BloombergNEF a recensé 13,1 GW PV de PPA qui devraient être raccordés au cours de la période 2022-2025.

7. Les enchères solaires deviendront plus compliquées et impliqueront souvent du stockage

En 2021, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Chili ont organisé des appels d’offres solaires intéressants où différentes technologies se sont affrontées pour répondre à l’approvisionnement intermittent. En Afrique du Sud, la vente aux enchères portait sur l’alimentation de secours et devait conduire principalement à la construction d’usines pétrolières et gazières, mais a également attribué 1 687 MW de PV, environ 160 MW d’éolien et 640 MW de capacité de batterie à construire en 2022. En Inde, la première enchère pour 2,5 GW d’énergies renouvelables 24 heures sur 24 a reçu 11,8 GW d’offres à un prix moyen de 42,55 $/MWh en octobre 2021. Enfin, au Chili, es enchères ont attribué 2,3 TWh de contrats annuels à des projets solaires et éoliens + stockage en septembre 2021, à construire d’ici 2026. Israël lance également des appels d’offres solaires et stockage. BloombergNEF s’attend à ce qu’au moins cinq autres pays organisent des enchères d’énergie solaire et de stockage en 2022.

8. La capacité de fabrication solaire continuera de croître avec de nouvelles technologies

Des usines importantes (>10 GW de capacité annuelle) pour les nouvelles technologies de cellules telles que le contact passivé par oxyde tunnel (TOPCon) et l’hétérojonction seront construites en 2022. Il existe déjà plus de 400 GW de capacité annuelle pour fabriquer la cellule standard actuelle à émetteur passivé et contact arrière (PERC). (>400GW d’ici fin 2021), qui se rapproche de la limite d’efficacité de la structure actuelle à environ 24%. De nombreuses usines ont été annoncées pour la production de TOPCon et d’hétérojonction au fil des ans, principalement par de nouveaux entrants prévoyant de pénétrer des marchés avec des produits différenciés, n’ayant pas été économiquement compétitifs avec les produits traditionnels. Parmi les nouvelles technologies, TOPCon est donc susceptible de sortir du lot car elle est réputée pour avoir de meilleures performances en termes de coûts et être plus compatible avec la production de cellules existantes en termes de processus, d’équipement et de matériaux. De quoi faciliter la mise à l’échelle par rapport à d’autres les technologies. Le PERC, cependant, restera le produit principal pendant encore deux à trois ans. Certains produits de niche seront également lancés, en particulier pour le marché intérieur chinois qui bénéficie d’un certain soutien pour le PV intégré au bâtiment. Par exemple, le pionnier chinois à base de silicium cristallin sans verre Sunman Energy vient d’ouvrir une usine de 1 GW/an à Yangzhong City, Zhejiang.

9. L’agrivoltaïque à des fins commerciales, c’est pour 2022

L’agrivoltaïque – concevoir des projets solaires pour que les cultures puissent pousser en dessous – est un mot à la mode dans les cercles solaires. Il existe des études convaincantes selon lesquelles, dans certaines applications, les rendements peuvent être bons. Des acteurs comme GroenLeven (filiale de BayWa r.e.) et Baofeng Group installent déjà des systèmes agrivoltaïques pour améliorer le rendement de cultures spécifiques telles que les framboises, les baies de goji et les raisins pour la vinification. Les installateurs sont en train d’apprendre quelles cultures poussent mieux sous quelle conception de système, car il n’y a pas de normalisation. Des projets bifaciaux verticaux sont envisagés pour certaines applications. Des progrès sont à attendre dans le choix des applications optimales dans ce secteur en 2022.

10. Des usines solaires seront annoncées dans des pays autres que la Chine, mais il faudra du temps pour commencer la production à grande échelle

L’Inde possède de loin la base de production de cellules et de modules solaires la plus importante de tous les pays, à l’exception de la Chine (l’Inde dispose actuellement d’environ 12,4 GW de capacité de modules et de 3,3 GW de capacité de cellules). Le gouvernement prévoit également d’ajouter une capacité supplémentaire importante du polysilicium aux modules et a organisé une vente aux enchères en novembre 2021 pour attribuer 45 milliards de roupies (600 millions de dollars) d’incitations liées à la production. Ce prix a été attribué à trois lauréats, Reliance Industries, Jindal Poly Films et Shirdi Sai Electricals, qui ont chacun soumissionné pour construire quatre gigawatts par an de production de modules, ainsi que la capacité associée d’intégration verticale à partir du polysilicium. Aux États-Unis, le projet de loi Build Back Better apporte un soutien important à la fabrication nationale, en particulier pour les wafers solaires où actuellement presque toute la capacité se trouve en Chine, avec une petite partie en Asie du Sud-Est. BloombergNEF considère qu’il est hautement plausible qu’une certaine forme de soutien systématique passe pour la fabrication américaine au début de cette année. En Europe, le spécialiste de l’hétérojonction Meyer Burger prévoit d’étendre son usine de cellules et de modules à Freiberg, en Allemagne, de 400 MW à 1 GW cette année, bien que la production ait été temporairement interrompue en décembre 2021 en raison de la pandémie de Covid. Meyer Burger prévoit également d’installer une usine aux États-Unis. Un des prétendants les plus sérieux dans cette course industrielle !