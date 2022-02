RES et Gazel Energie réfléchissent à valoriser au mieux les actifs renouvelables sans régime de soutien

Dans un contexte de marché de l’énergie tendu, un webinaire organisé par RES et Gazel Energie le 3 février dernier a permis de débattre sur le thème “Comment valoriser au mieux les actifs renouvelables sans régime de soutien?” Où comment négocier au mieux son entrée dans cette nouvelle ère pour le marché de l’énergie ?

Les prix de l’électricité ont connus en 2021 des niveaux records et une volatilité sans précédent. Les marchés ont ainsi observé un facteur 8 entre le prix le plus bas (50,05 €/MWh) en janvier 2021 pour le produit calendar 2022 et le prix le haut en décembre 2022 (407,50 €/MWh), prix qui a pu connaitre des variations de plusieurs dizaines de % en quelques jours. Les prix spots n’ont pas été en reste avec un pic dépassant les 600 €/MWh pour une moyenne annuelle de 109,18 €/MWh et 64 heures de pris spot négatifs.

Des opportunités pour les propriétaires d’actifs

Il y a plusieurs raisons à cette tendance de hausse des prix telles que la faible disponibilité du parc nucléaire, des niveaux de stocks de gaz très bas, des tensions géopolitiques avec la Russie et une politique volontariste assez forte sur le CO2. Le prix de la tonne de CO2 a également battu des records ces derniers temps avec des pics allant jusqu’à 90€ la tonne. Ce contexte de forte volatilité couplé à une très forte hausse des prix cet hiver pourrait être amené à se reproduire dans les années à venir. C’est pour adresser cette problématique que GazelEnergie et RES ont présenté des solutions lors de ce webinaire. En parallèle le volume des actifs éoliens sortant d’obligation d’achat (« OA ») est en forte hausse, RES a ainsi estimé un volume d’environ 1GW par an qui sortira du régime d’OA dans les prochaines années. La combinaison des niveaux de prix élevés sur le marché de l’énergie et le volume d’actifs éoliens sortant d’obligation d’achat en forte hausse représente de nombreuses opportunités pour les propriétaires d’actifs.

GazelEnergie met en avant 3 possibilités de vente sur le marché de l’énergie en valorisant les actifs

GazelEnergie propose ainsi des offres flexibles qui permettent à chaque acteur de valoriser au mieux leur production d’énergie, selon ses contraintes, sa stratégie et son appétence au risque. GazelEnergie propose une valorisation optimisée de chacune des trois commodités (électricité, Garanties d’origine et Garanties de capacité). Cette valorisation peut s’inscrire dans des cadres plus larges de fourniture d’énergie verte et locale ou de CPPA. Les 3 possibilités de vente sur le marché proposées par Gazel Energie :

• Une rémunération fixe en €/MWh fixée lors de la signature

• Une rémunération en €/MWh indexée sur les Prix Forward

• Une rémunération en €/MWh indexée sur les Prix Forward pour les blocs d’énergie fixés ex-ante sur les marché et les Prix Spot pour les volumes produits au-dessus ou en deçà du bloc vendu ex-ante

GazelEnergie valorise déjà plus de 50 actifs éoliens et hydrauliques sortis de leur contrat d’Obligation d’Achat avec une dizaine de producteurs d’énergie. RES se lance dans le conseil en PPA RES étend son offre avec une nouvelle activité de conseil en PPA pour les propriétaires d’actifs et pour les développeurs. Concernant les actifs éoliens sortant d’OA, RES a été un des tous premiers acteurs à réaliser ce type d’opérations dès la fin 2018 et gère aujourd’hui plus de 250GWh de production d’actifs éoliens en sortie d’OA. RES est un des seuls acteurs qui propose dorénavant aux propriétaires d’actifs des offres innovantes « clé en main » permettant de gérer ces sorties d’OA anticipées ou non.

Le lissage des prix permet d’optimiser le PPA et le timing de développement

C’est dans ce cadre que RES a présenté son retour d’expérience sur les PPA pour les actifs éoliens sortant d’obligation d’achat. Les PPA marché ont plusieurs avantages comme être au plus proche des marchés et bien comprendre la performance des actifs quel que soit le prix du marché, avoir une formule comparable et sur le même timing, décorréler la signature du PPA de la négociation contractuelle pour la fixation du prix et permet également de valoriser des garanties d’origine ou de capacité selon les opportunités de marché. La démarche peut également être valorisée dans le cadre d’une démarche de stratégie RSE afin de verdir la consommation électrique des industriels. Dans ce cadre et avec une approche de lissage des prix, RES peut aider ses clients dans leurs stratégies de vente d’électricité. La performance étant regardée sur plusieurs années et dans une logique de repowering, le lissage des prix permet d’optimiser le PPA et le timing de développement. Ce sont donc différentes manières de valoriser les actifs, sans subvention mais avec des conseils d’experts sur le marché de l’énergie, qui ont été présenté lors de ce webinaire. RES et Gazel Energie se positionnent aujourd’hui comme conseil sur le marché de l’énergie afin de valoriser au mieux les actifs d’énergies renouvelables. Cette démarche pourrait intéresser les propriétaires d’actifs ainsi que les industriels ayant une stratégie RSE qui les pousserait à s’approvisionner en énergie verte.