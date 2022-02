PEPR-HydrogÃ¨ne dÃ©carbonÃ© : 7 projets et un Ã©quipex retenus

Les 7 projets de R&D et l’équipement d’excellence (équipex) retenus dans le cadre du Programme et Equipement Prioritaire de Recherche sur l’hydrogène décarboné (PEPR-H2) viennent d’être dévoilés. Piloté scientifiquement par le CEA et le CNRS, le PEPR-H2 bénéficie d’un investissement de 80 millions d’euros dans le cadre du plan d’investissement France 2030, afin d’accompagner la stratégie nationale sur l’hydrogène.

Les PEPR visent à construire et consolider un leadership français dans des domaines scientifiques considérés comme prioritaires aux niveaux national ou européen et liés -ou susceptibles d’être liés- à une transformation de grande ampleur, qu’elle soit technologique, économique, sociétale, sanitaire ou environnementale.

Soutenir des activités de R&D amont au plus haut niveau mondial

Le PEPR Hydrogène décarboné, piloté scientifiquement par le CEA et le CNRS, figurait parmi la première vague de PEPR annoncés début 2021 par le gouvernement. Il a pour vocation de soutenir des activités de R&D amont au plus haut niveau mondial, en support aux industriels de la filière hydrogène et répondant aux priorités définies dans le cadre de la stratégie nationale. Après une phase de discussion avec l’Etat, qui s’est appuyé sur une large consultation de la communauté, sept grands projets ont été identifiés. D’une durée de 5 à 6 ans, ces projets sont portés par des équipes de chercheurs reconnues dans le domaine de la production, du stockage, du transport et de la conversion de l’hydrogène. Un projet d’équipex dédié aux tests de performance et vieillissement des piles à combustibles basse température, réparti entre deux sites à Toulouse et Belfort, est venu compléter la structuration de la filière. Toujours dans le cadre du PEPR-H2, un appel à projets, opéré par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et qui visait à sélectionner des projets complémentaires très innovants, ouvrant la voie à des solutions alternatives sur ces thèmes, vient de se clôturer. L’ANR a également lancé le 24 janvier un appel à manifestation d’intérêt, afin de traiter le volet portant sur les questions d’analyse socio-économique et d’études d’impacts, et d’analyses de cycle de vie des systèmes à hydrogène. Un « club des industriels », composé de représentants de la filière, sera consulté tout au long de la vie des projets afin de s’assurer de la bonne concordance entre les recherches menées et les besoins de la filière.

Les 7 projets et l’équipex+ DurabilitHy

Dans le domaine de la production d’hydrogène Les premiers projets retenus sont centrés sur la production d’hydrogène par électrolyse haute température de l’eau, conformément aux termes de la stratégie nationale hydrogène.