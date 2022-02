Finergreen a conseillÃ© la vente d’un portefeuille solaire en exploitation en France et en Italie Ã  Prejeance Industrial

Finergreen annonce la clôture de la vente d’un portefeuille solaire en exploitation d’EAM à Prejeance Industrial, un investisseur français, actif dans les énergies renouvelables depuis 2017 avec une présence en France et en Italie. En effet, le portefeuille est composé de plus de 30 actifs en toiture situés en France et de 3 centrales au sol situées en Italie. Le vendeur a été conseillé dans tous les aspects de la transaction tout au long du processus par l’équipe espagnole de Finergreen, basée à Madrid. « Les équipes de Finergreen se réjouissent d’accompagner Prejeance Industrial sur une nouvelle transaction réussie et de contribuer à son expansion de grâce à l’acquisition du portefeuille » conclut le communiqué.