RES continue sur sa lancée : deux projets PV au sol déposés à l’appel d’offres solaire CRE 4-6 lauréats

RES consolide sa dynamique de développement dans le solaire photovoltaïque en décrochant des contrats de complément de rémunération pour deux nouvelles centrales PV au sol. Détails…

Les deux projets de centrales photovoltaïques au sol déposés par RES à la sixième échéance de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie (AO CRE4-6), ont tous deux été désignés lauréats. Il s’agit des projets de :

• Bac de Cos 2&3 : situé sur la commune d’Albias dans le Tarn-et-Garonne (82), d’une puissance installée de 5 MWc, ce projet constitue la deuxième partie des projets sur la commune, représentant une puissance totale installée de près de 10 MWc. Ces projets ambitionnent de mettre en œuvre un co-usage agricole par pâturage ovin qui permettra l’émergence d’une filière de production et distribution d’agneaux en circuit-court.

• Mas d’en Ramis : situé sur la commune de Banyuls-dels-Aspres dans les Pyrénées-Orientales (66), d’une puissance installée de 10.58 MWc, ce projet ne mobilise que 13 hectares de terrain situé sur une zone de délaissé entre des grands axes de déplacements : en limite Nord‐Ouest du territoire communal, entre l’Autoroute A9 et la RD 900 doublée de la ligne LGV, au Sud immédiat de l’aire d’autoroute « Le Village Catalan ».

La puissance cumulée de ces deux parcs solaires atteindra 15.58 MWc pour une production annuelle envisagée de plus de 18 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 8000 personnes et une économie de 486 tonnes de CO2 par an.

Pierre-Yves Barbier, Directeur Projets Solaires chez RES, a déclaré : “Ce nouveau succès apporte une preuve supplémentaire que RES est engagé dans une trajectoire de croissance soutenue en matière de développement solaire pour s’imposer comme un acteur majeur de la filière en France. Nous nous appuyons sur une équipe grandissante de plus de 20 collaborateurs dédiés au solaire et sur notre réseau d’agences en France permettant un maillage national, ainsi que sur l’appui de RES à l’international, à l’origine de plus de 16 GW de projets développés, dont 1 GW de projets solaires”.

Jean-François Petit, Directeur Général chez RES, souligne : “Après avoir remporté 33 MW à l’appel d’offre CRE 4-5 en mars, RES consolide sa vision: un avenir où chacun a accès à une énergie décarbonée et confirme ainsi sa capacité à proposer des centrales PV au sol compétitives et bien intégrées dans les territoires. Dans le contexte de la PPE, avec des objectifs solaires et éoliens ambitieux, l’entreprise poursuit son développement sur les marchés des EnR et du stockage, grâce à l’ensemble des équipes présentes sur toute la chaîne de valeurs, du développement à l’exploitation, en passant par la construction et l’asset management”.

Avec ces nouveaux projets, c’est plus de 130 MW déjà remportés lors des appels d’offre CRE solaire et permettent à RES de poursuivre son développement dynamique de cette filière en pleine croissance, afin de répondre aux besoins énergétiques de demain.

