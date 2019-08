Les nouveautÃ©s SolarEdge de lâ€™Ã©tÃ©

• Nouveaux onduleurs HD-Wave haute puissance

SolarEdge a lancé la fabrication de nouveaux onduleurs monophasés avec technologie HD-Wave de 8 kW et 10 kW, complétant ainsi la gamme actuelle allant de 2,2 kW à 6 kW. Déjà disponibles à la commande, ces onduleurs sont équipés de SetApp afin de garantir une mise en service plus rapide via smartphone.

• Câbles d’optimiseur de puissance plus longs

SolarEdge a lancé la fabrication d’un modèle d’optimiseur de puissance P850 supplémentaire ; celui-ci possède des câbles d’entrée de 1,3 m de longueur, prenant en charge des modules en orientation paysage avec des boîtes de jonction séparées.

• Capots d’onduleurs plus épurés

Les onduleurs triphasés résidentiels compatibles SetApp posséderont désormais un couvercle en plastique (et non en métal) à l’aspect plus épuré, sans écran LCD. L’onduleur est donc plus léger de 2,5 kg, pour une installation plus facile et des frais de port réduits, et permet aux installateurs de toujours connaître l’état de l’onduleur sur leur smartphone par le biais de SetApp, de la plateforme de supervision ou des LED situées sous l’onduleur. Cette transition, à terme, concernera également tous les onduleurs triphasés compatibles SetApp.

• Formations Advanced Trainings

Par ailleurs, les formations Advanced Training de SolarEdge permettent aux installateurs qui ont déjà installé quelques systèmes SolarEdge d’approfondir leurs connaissances techniques. Le nouveau calendrier de formations, réparties sur 6 dates, est en ligne pour Q3 et Q4.

Plus d’infos…