Pour en finir avec la tartufferie des garanties dâ€™origine

Certains en ont assez de ce grand bazar autour des garanties d’origine. Et ils le disent. Julien Chardon, Président d’ilek, fournisseur d’énergies vertes, est de ceux là. Et il ne mâche pas ses mots. Il soulève en tous les cas certaines problématiques du marché et des réglementations pour apporter des pistes de solutions. Il propose ainsi de ne plus permettre aux fournisseurs, de commercialiser des offres vertes avec la composante énergie issue de l’ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), pour apporter plus de transparence et de traçabilité au consommateur face à la superposition des garanties d’origine et de l’électricité achetée au tarif de l’ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), qui se dit « électricité verte ». Le chef d’entreprise suggère également de passer d’un système de garanties d’origine à un système de marquage de l’énergie, comme pratiqué en Suisse. Il plébiscite enfin une nouvelle méthode de soutien aux énergies renouvelables, sur un modèle de prix minimum garanti. Histoire enfin de moraliser ce marché des garanties d’origine qui devrait en priorité aider au développement des énergies renouvelables en France, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui…