RES annonce l’obtention du permis de construire du plus grand parc solaire flottant en France

RES, acteur majeur du secteur des énergies renouvelables au niveau national, annonce l’obtention du permis de construire d’un projet solaire flottant XXL situé sur le site d’une ancienne carrière exploitée par les Etablissements Blandin à Perthes en Haute-Marne. Un record pour du solaire flottant en France à ce jour !



Depuis 2018, RES s’est engagé dans le développement de projets solaires flottants afin d’installer des panneaux photovoltaïques sur des plans d’eau principalement issus de l’exploitation d’anciennes carrières. Les modules solaires sont ainsi fixés sur des flotteurs afin de former des îlots ancrés sur le plan d’eau. Le projet situé sur d’anciens îlots des Etablissements Blandin est un excellent exemple de reconversion de ce type de terrain.

16 000 tonnes de CO2 évitées

D’une capacité installée de 65,5 MW, la future centrale flottante est la plus grande de France autorisée à ce jour. La centrale est composée de plusieurs îlots répartis sur un site de 127 hectares d’anciennes gravières dont l’exploitation a pris fin en 2020. Elle alimentera en électricité l’équivalent de 26 000 habitants et permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ 16 000 tonnes de CO2 chaque année. La mise en service est prévue pour la fin d’année 2023. Le parc photovoltaïque s’inscrit pleinement dans les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables puisqu’il représente, à lui seul, plus de 10% du parc photovoltaïque installé dans le Grand-est à la fin 2020.

Un exemple de valorisation d’anciennes gravières pour produire de l’énergie solaire

« Les îlots Blandin sont situés sur le territoire de Perthes et sont en exploitation depuis le début des années 80. Dès le démarrage de cette exploitation, notre volonté a toujours été de favoriser la préservation de ce site afin d’en faire, à terme, un lieu à forts enjeux écologiques. La proposition de la société RES, à savoir l’utilisation de panneaux flottants photovoltaïques a immédiatement plu à nos équipes, cette solution permettant de préserver la faune et la flore qui s’est établi depuis 40 ans. Pour aller plus loin dans notre démarche, une convention a même été signée avec la société RES afin de préserver davantage certains secteurs de toute activité industrielle et ce pour les 30 prochaines années. Nous sommes très fiers de cette collaboration qui respecte la vision que nous nous faisions de l’avenir de notre carrière » se réjouit Francis Blandin Président des Etablissements Blandin. Arnaud Goupil, Responsable Projets Solaires RES, précise : « Ce formidable projet est issu d’une collaboration forte avec les Etablissements Blandin qui nous ont donné toute leur confiance dès le démarrage du projet en 2019. Les échanges permanents et constructifs avec les services de la DDT Haute-Marne et de la DREAL Grand-Est ont permis d’assurer l’obtention des autorisations dans un temps record. Ce projet, le premier en région Grand-Est, est un exemple de valorisation d’anciennes gravières pour produire de l’énergie solaire. Nous avons plusieurs partenariats en cours, notamment avec les Etablissements Blandin, pour poursuivre cette belle aventure. ».

Un portefeuille d’une capacité supérieure à 200 MW pour le solaire flottant

« Nous sommes fiers d’annoncer l’obtention de ce permis de construire pour un projet solaire flottant d’envergure en Haute Marne. Cette première autorisation ouvre la voie à nos autres projets du même type. En effet, RES développe actuellement de nombreux projets photovoltaïques flottants, pour un portefeuille d’une capacité supérieure à 200 MW. En s’appuyant sur une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs dédiée à l’activité solaire et sur un réseau d’agences couvrant l’ensemble de l’hexagone, nous ambitionnons de nous imposer comme un acteur majeur de la filière solaire en France, pour les centrales flottantes comme pour les centrales au sol », conclut Céline Spitzhorn, Directrice Solaire RES.