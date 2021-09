FIMER Ã©lectrise Intersolar 2021 avec de nouvelles solutions innovantes

Intersolar 2021 marquera le lancement officiel des nouvelles plateformes résidentielles de FIMER, qui combinent les dernières innovations technologiques avec des caractéristiques de conception haut de gamme, tout en offrant un premier aperçu de sa dernière solution pour le secteur des utilités – le PVS-350 – lancée en juin 2021.

FIMER s’apprête à dévoiler sa nouvelle ère technologique à Intersolar 2021, et en exclusivité mondiale, ses plateformes « best-in-class » pour les applications résidentielles. Filippo Carzaniga, président de FIMER, indique : « Nous sommes ravis de pouvoir présenter la nouvelle ère de FIMER à Intersolar 2021 avec un premier aperçu exclusif de nos nouvelles plateformes révolutionnaires pour les secteurs résidentiel et utilités. Au cours des 18 derniers mois, FIMER a consolidé sa position en tant que fournisseur mondial d’équipements d’énergie renouvelable de premier plan, avec de nouvelles solutions innovantes dans nos quatre principaux secteurs d’activité – utilités, tertiaire, EVI et maintenant résidentiel. Nous avons concentré nos efforts sur la R&D pour maintenir notre leadership technologique et avons déployé une nouvelle stratégie qui a conduit à la mise en place d’une équipe expérimentée pour stimuler l’innovation, en développant les meilleures solutions pour nos clients. ”

La nouvelle ère de FIMER en action

Seront également exposés les PVS-10/33 et PVS-100/120, les dernières solutions de FIMER pour le marché C&I, ainsi que plusieurs de ses technologies de mobilité électrique, notamment les innovantes FIMER FLEXA AC Wallbox et Station. Filippo Carzaniga poursuit : « Intersolar 2021 est l’occasion pour les visiteurs de voir la nouvelle ère de FIMER en action, et nous sommes impatients d’accueillir les invités sur notre stand. » Les experts de FIMER seront disponibles pour discuter de sa vaste gamme de plateformes solaires et de mobilité électrique innovantes sur le stand B5.330 à Intersolar 2021 (du 6 au 8 octobre).