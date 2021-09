enoÃ© lÃ¨ve 1 million dâ€™euros pour produire une Ã©lectricitÃ© verte et locale au service de la transition Ã©nergÃ©tique

enoé, producteur français indépendant d’énergies vertes et locales, annonce avoir collecté 1 million d’euros grâce au financement participatif de son développement sur la plateforme Lendosphere, et lance la deuxième campagne de ce financement d’envergure.

Depuis plus de 10 ans, enoé œuvre au service de la transition énergétique et regroupe des hommes et des femmes d’expertises soudés autour de convictions environnementales fortes. Dans sa stratégie de développement interne et externe, le groupe enoé propose aux propriétaires publics et privés une valorisation de leur foncier, soit par l’achat ou la location d’espaces, soit par la mise à disposition de bâtis. enoé offre également aux entreprises fortement consommatrices d’électricité et aux gros fournisseurs d’énergie des solutions leur permettant de produire une électricité locale et renouvelable au cœur de leur outil industriel. Enfin, le groupe accompagne les agriculteurs en termes d’innovation agrivoltaïque, pour une synergie totale entre les énergies renouvelables et leur activité agricole.

Objectif global de 5 millions d’euros

Afin de soutenir son développement, enoé a fait le choix du financement participatif avec Lendosphere, un moyen pour les investisseurs de décarboner leur épargne mais aussi de s’engager concrètement pour leurs convictions environnementales. En effet, d’ici 5 ans les projets portés par enoé permettront d’alimenter chaque année 225 000 foyers et d’éviter la production de 268 000 tonnes de CO2. Grâce à 1 036 investisseurs, enoé a atteint son premier objectif de collecter 1 million d’euros, et lance une deuxième collecte du même montant. Au total, 4 opérations ont été programmées avec Lendosphere pour accompagner la croissance du groupe, avec un objectif global de 5 millions d’euros.

Financer 1 GW d’EnR d’ici 2027

Pour les fondateurs d’enoé, Anthony Haddad, Marc Christophle, Marc Watrin et Guillaume Menoux : « enoé démontre que les entreprises indépendantes et engagées jouent un rôle capital dans l’accélération d’une transition énergétique, plurielle, innovante et proche des territoires. Nous remercions les investisseurs qui nous ont témoigné leur confiance et leur enthousiasme en contribuant au succès de la première étape de notre projet participatif. » Ce financement participatif couvrira une partie du développement, de la construction et de l’exploitation d’un portefeuille de centrales d’énergies renouvelables à hauteur d’au moins 1 GW d’ici 2027.