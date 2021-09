RES annonce le dÃ©marrage de chantier du parc solaire Mas d’en Ramis sur la commune de Banyuls-Dels-Aspres (66)

Le parc solaire Mas d’en Ramis implanté dans les Pyrénées Orientales sera mis en service en mars 2022. Il produira chaque année environ 15,5 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique de 3 460 foyers. Un projet solaire au service du territoire et des habitants !

Le projet « Mas d’en Ramis » émane d’une volonté de la commune de Banyuls-Dels-Aspres (66) de s’inscrire dans la production d’énergie renouvelable en valorisant des terrains en friche, délaissés sans plus aucune activité viticole ni agricole depuis plus d’une dizaine d’années. Le parc s’étendra sur une superficie d’environ 13 hectares clôturés dans un secteur enclavé par l’Autoroute A9, la ligne LGV et la Route Départementale RD900 entre autres. Il produira chaque année environ 15,5 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique de 3 460 foyers. Les travaux de préparation du site – clôture et terrassement notamment – ont débuté dès le mois d’août. Les autres étapes du chantier – câblage, fondations et livraison des modules – s’enchaineront entre le mois de septembre 2021 et janvier 2022, pour une mise en service prévisionnelle de l’ensemble au printemps 2022.

Une co-construction entre RES et la commune de Banuyls-des-Aspres

« Nous sommes fiers d’annoncer le démarrage de notre premier chantier solaire dans les Pyrénées Orientales. Par ailleurs, notre équipe Construction tourne actuellement à plein régime afin d’assurer le bon déroulement de l’ensemble de nos opérations de construction au niveau national », se réjouit Félix Maurin, Responsable Construction RES. « Après la récente mise en service du parc solaire « Plateforme », situé sur l’ancien site industrielle d’ArcelorMittal à Laudun-L’Ardoise (Gard), nous sommes ravis de ce nouveau succès qui vient renforcer notre présence et nos ambitions sur le territoire. Le parc solaire Mas d’en Ramis est le résultat d’un projet co-construit avec la commune de Banyuls-dels-Aspres depuis 2011. Une campagne de financement participatif sera déployée à partir du mois d’octobre afin de donner aux citoyens l’opportunité de contribuer à la transition énergétique de leur territoire », souligne Laurent Duwiquet, Responsable Projets Solaires RES.

« Nous imposer comme un acteur majeur de la filière solaire en France »

« Aujourd’hui, avec le commencement des travaux, nous nous tournons résolument vers l’avenir. Cette concrétisation du projet Mas d’en Ramis nous donne du cœur à l’ouvrage pour pouvoir vivre les prochaines des autres projets d’énergies renouvelables portés par la commune de Banyuls dels Aspres.Nous sommes fiers et heureux d’avoir pu travailler en étroite collaboration, mutuellement en confiance avec tout le personnel de RES qui a suivi l’évolution du projet, depuis sa genèse », a déclaré Laurent Bernardy, Maire de Banyuls-dels-Aspres. Et Céline Spitzhorn, Directrice Solaire RES de conclure :« Nous sommes heureux du démarrage de la construction du parc solaire de Mas d’en Ramis qui marque la concrétisation du travail réalisé par nos équipes sur le territoire. En s’appuyant sur une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs dédiée à l’activité solaire et sur un réseau d’agences couvrant l’ensemble de l’hexagone, nous ambitionnons de nous imposer comme un acteur majeur de la filière solaire en France, pour les années à venir. »