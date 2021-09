La Fondation Wilo soutient un projet d’entrepreneuriat social autour de lâ€™Ã©nergie solaire par un don important

L’électricité joue un rôle fondamental dans le développement de la région de l’Afrique subsaharienne : traitement de l’eau, chaînes de froid, alimentation d’équipements, internet – et tout cela de manière transparente et sécurisée. L’entreprise sociale Africa GreenTec fait aujourd’hui un grand pas dans cette direction en introduisant les “ImpactSites”. Il s’agit de concepts globaux visant à améliorer la productivité et les conditions de vie des populations grâce à une production d’électricité durable, basée sur l’énergie solaire. Le projet est soutenu technologiquement et financièrement par l’entreprise Wilo et la fondation Wilo.

En plus de fournir des solutions techniques innovantes, le groupe Wilo contribue aux coûts du projet des « ImpactSites » en partenariat avec l’entreprise sociale Africa GreenTec à hauteur de 30 000 €. ” Avec nos partenaires internationaux, nous faisons avancer des solutions d’avenir, respectueuses du climat. Notre référentiel ici se base sur les objectifs de durabilité définis par les Nations unies. En signant le Pacte mondial de l’ONU en 2018, nous avons, en tant que Groupe Wilo, formalisé notre engagement à contribuer aux objectifs internationaux de durabilité. Le projet au Sénégal est une expression concrète de cette ambition”, souligne Oliver Hermes, président et CEO du Groupe Wilo.

Wilo & Africa GreenTec : Des solutions pragmatiques avec un système

En 2019, le spécialiste des technologies a été sélectionné par les Nations unies pour faire partie du réseau mondial exclusif “50 Sustainable & Climate Leaders”. “Nous répondons à un monde rempli de défis complexes et à plusieurs niveaux de plusieurs façons – à la fois avec des innovations produits et avec notre engagement actif dans des coopérations et des réseaux. Car une chose est claire pour nous : ensemble, on peut réaliser et changer beaucoup plus que seul”, déclare Georg Weber, Directeur technique de Wilo. La sécurité de l’approvisionnement en énergie et en eau potable est l’un des grands défis mondiaux de notre époque, notamment dans les 49 pays d’Afrique subsaharienne. Dans le cadre de sa stratégie explicite de développement durable, le Groupe Wilo s’est fixé pour objectif de permettre à 100 millions de personnes d’accéder à l’eau potable d’ici 2025. En coopération avec le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le gouvernement sénégalais, la communauté de N’Diob au centre du Sénégal, et avec le soutien scientifique de l’Université technique de Munich, le spécialiste des technologies Wilo sponsorise le projet de l’entreprise sociale allemande Africa GreenTec via la Fondation Wilo. “Nous sommes heureux d’agir aux côtés de partenaires expérimentés et d’experts confirmés afin d’apporter une contribution concrète au bien-être des habitants de la région. Avec le Plan Marshall pour l’Afrique, le BMZ a établi un cadre conceptuel pour le développement durable de la population. En coopérant avec des partenaires déjà établis sur place, comme Africa GreenTec, nous proposons des solutions pragmatiques et contribuerons ainsi à améliorer les conditions de vie des gens, à créer des perspectives et donc aussi à éliminer les causes de la migration forcée”, est convaincu Kay Hoffmann, Directeur H2 & Business Development Africa chez Wilo.

N’diob : Une communauté sénégalaise avec une vision verte

La communauté de N’diob est un projet pilote pour la réalisation future d’ImpactSites au Sénégal. Ici, des communautés villageoises entières dans les régions rurales sont alimentées en électricité solaire et équipées de technologies modernes, garantissant entre autres l’accès à l’eau potable. Toute la communauté a également une vision verte, sous la houlette de son maire et militant écologiste Oumar Ba : N’diob veut devenir une communauté agricole biologique autosuffisante et indépendante des importations. Pour cela, il faut des solutions énergétiques issues de sources renouvelables et des partenaires durables pour construire les chaînes de valeur associées.

Encadré

La Fondation Wilo soutient ce projet d’entrepreneuriat social par un don important

La mise en œuvre du projet est également rendue possible par un don important de 150 000 € de la Fondation Wilo. En termes de contenus, la fondation Wilo se concentre sur l’environnement, la protection du climat et, en particulier, l’eau en tant que ressource. En outre, fidèle à sa devise de financement “rendre autonomes les jeunes”, la fondation se préoccupe des jeunes et de l’amélioration de leur situation éducative et de leurs conditions de vie. “L’aspiration et l’approche durable de ce projet d’entrepreneuriat social aux multiples facettes correspondent bien à notre orientation et aux valeurs fondamentales qui se reflètent dans les principes de vie de la famille des fondateurs Opländer ainsi que dans la culture d’entreprise de Wilo”, déclare Evi Hoch, membre du Conseil d’administration de la Fondation Wilo, pour résumer l’engagement de la Fondation.