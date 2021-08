RES annonce le choix de l’acquÃ©reur potentiel de ses activitÃ©s de dÃ©veloppement et de construction en France

RES, l’une des plus importantes sociétés indépendantes d’énergie renouvelable au monde, a trouvé un accord avec Hanwha Solutions pour potentiellement acquérir ses activités de développement et de construction en France. RES et Hanwha Solutions ont signé un accord d’option de vente exclusif pour cette transaction et ont lancé le processus de consultation auprès du Comité Social et Économique de RES en France. La transaction est également soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Grâce aux fonds levés par la cession, RES financerait la croissance de son activité à travers le monde. RES conserve son activité de gestion d’actifs et d’opération-maintenance en France, assurée par une équipe de 60 personnes, augmentant ainsi son offre globale pour les propriétaires et gestionnaires d’actifs renouvelables.

RES, pionnier des énergies renouvelables en France depuis plus de 22 ans, a construit une équipe expérimentée de plus de 250 personnes couvrant l’ensemble du territoire à travers 9 agences régionales. Aujourd’hui, la plateforme de développement et de construction de RES en France comprend un portefeuille de 5GW de projets éoliens terrestres, solaires et de stockage. Pour l’équipe française, cette opération est une excellente opportunité de renforcer sa position d’acteur majeur des énergies renouvelables dans les prochaines décennies et d’accélérer sa croissance.

Gavin McAlpine, Chairman de RES, a commenté : « A l’issue de l’opération, les fonds levés aideront à renforcer la position de RES au niveau mondial, tout en nous permettant d’accroître notre portefeuille de développement et notre offre de gestion d’actifs (Services Supports) pour nos clients. Nous sommes impatients de voir la continuité fleurissante de l’équipe en France sous cette nouvelle entité envisagée et la possibilité d’un partenariat avec Hanwha Solutions à l’avenir ».

Hee Cheul (Charles) Kim, PDG de Q CELLS, l’unité commerciale chargée des énergies renouvelables de Hanwha Solutions, a déclaré : « Des actions décisives peuvent rendre une entreprise beaucoup plus durable et rentable. Grâce à la vision audacieuse de Hanwha Solutions Corporation, ce projet d’acquisition montre que Q CELLS est prêt à s’engager de façon ambitieuse sur le marché des énergies renouvelables en France et à apporter une contribution significative dans sa transition énergétique, tout en accélérant notre transformation pour devenir un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques globales fournies de manière propre, durable et fiable ».

Jean-François Petit, Directeur Général de RES en France, a rajouté : « Le projet de cession des activités de développement et de construction de RES en France a suscité un intérêt extrêmement fort de la part de nombreux acteurs du secteur, ce qui souligne l’excellence et la performance de nos activités sur le marché français. Nous sommes très reconnaissants envers toutes nos équipes françaises qui se sont pleinement investies pour rendre cela possible. C’est une excellente opportunité de poursuivre ce succès avec Hanwha Solutions, d’accélérer notre croissance et de consolider notre position de leader sur le marché français, à l’issue de la transaction ».

Entreprise indépendante dotée d’une vision à long terme, RES a fait son entrée sur le marché français en 1999. Au cours des deux dernières décennies, RES a livré pas moins de 68 projets d’énergie renouvelable en France. L’entreprise s’est d’ailleurs particulièrement illustrée ces dernières années puisque l’équipe a obtenu un taux de réussite de 100 % dans les appels d’offres solaires de la CRE.

RES a été conseillée par Rothschild&Co (corporate finance), Linklaters (juridique), DNV (technique) et PWC (finance et fiscalité).