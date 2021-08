PremiÃ¨re installation solaire sur un tapis roulant dans Le DÃ©voluy

Dévoluy Ski Développement, exploitant du domaine skiable a mis en place le premier tapis roulant équipé de panneaux solaires en France. Installé sur le front de neige de Superdévoluy, ce tapis de 125 mètres de long compte 118 mètres de panneaux photovoltaïques souples d’origine italienne couplés à deux onduleurs Fronius. Les sociétés Sunwed Energy, spécialiste de modules photovoltaïques et Caratech qui distribue et installe les produits Sunkid – tapis roulants – et Wiegand pour les domaines skiables ont travaillé conjointement à la mise en place de ce nouvel équipement. 100% de la consommation du tapis est produite grâce aux panneaux solaires souples qui pèsent moins de 6 kg au m². La puissance installée s’élève à 32 kWc, une puissance largement excédentaire par rapport à la consommation du tapis roulant. Le surplus de production sera donc utilisé par d’autres appareils du domaine.

Esthétique de par sa forme qui épouse la structure mais aussi confortable par ses fonctions de brise soleil, le tapis roulant est implanté dans la zone ludique « D-Izzy Land ». Celui–ci permet l’été ou l’hiver, l’apprentissage du ski et du vélo, et donne aussi accès à un Big Air Bag Luge, une nouvelle activité qui fait sensation cet été ! Laurent Thélène, représentant de la SEM Dévoluy Ski Développement « Cette première française s’inscrit dans une démarche plus globale de réflexion pour notre société. Cet été nous avons également équipé la salle des machines de variateur dont l’économie d’énergie escomptée est de 30% sur notre poste de production de neige de culture. Dans le même temps, nous devrions d’ici à l’hiver prochain installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du garage à dameuse (300 m² de toiture concernés). Enfin, nous travaillons d’ores et déjà sur un programme d’équipement de nos différentes surface disponible (locaux d’exploitation, gare de remontées mécaniques, tapis roulant de La Joue du Loup, etc.) »

Inauguration de l’installation le lundi 23 août prochain.