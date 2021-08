La haute efficacitÃ© de TrinaTracker dans un environnement difficile vÃ©rifiÃ©e avec son projet chinois de 600 MW

TrinaTracker, l’un des principaux fabricants de trackers et unité commerciale de Trina Solar Co., Ltd., a effectivement démontré pendant une année entière le fonctionnement efficace de sa centrale photovoltaïque de 600 MW, dans le cadre du projet de transmission d’énergie CC UHV ±800 kV situé à Qinghai. -Henan, Chine. De plus, Trina Solar a été le seul fournisseur de l’ensemble de l’installation à fournir à la fois des modules et des trackers.

Détenue et exploitée par l’entreprise publique SPIC (State Power Investment Corporation), la première phase du projet de 2 GW a été raccordée au réseau en septembre dernier. TrinaTracker a atteint un rendement énergétique maximal avec des services d’exploitation et de maintenance limités, même si les trackers sont installés dans un site caractérisé par son environnement extrêmement difficile.

Avec une altitude moyenne supérieure à 3 000 mètres, la province du Qinghai présente des caractéristiques climatiques uniques, telles que des températures basses la nuit, de longues heures de fort rayonnement solaire et des périodes de précipitations rares et courtes. De plus, cette région est également sujette à des catastrophes météorologiques, notamment des sécheresses, des tempêtes de grêle, des gelées, des tempêtes de neige et des vents violents. Ces conditions météorologiques et de terrain difficiles ont posé des défis sans précédent aux modules photovoltaïques et aux trackers. Cependant, TrinaTracker a réussi à défier toutes les exigences en installant des trackers Vanguard conçus pour s’adapter aux chantiers les plus ardus.

Par conséquent, après une année entière de fonctionnement, la série TrinaTracker Vanguard a prouvé sa stabilité, sa rigidité, son adaptabilité et son efficacité lorsqu’elle est installée dans l’environnement naturel hostile de la région de l’ouest de la Chine. De plus, les trackers ont démontré leur compatibilité totale avec les modules à ultra-haute puissance et leur production d’énergie élevée, pilotés par l’algorithme intelligent Supertrack de TrinaTracker qui optimise dynamiquement l’angle de suivi, entraînant une augmentation maximale de 8% du rendement énergétique total.

Doté d’une résistance au vent, d’une résistance à la pression de la neige et d’autres caractéristiques, TrinaTracker Vanguard convient à un large éventail de scénarios les plus complexes. Les trackers s’adaptent aux conditions climatiques difficiles, notamment les basses températures, les vents forts, les fortes charges de neige, les tempêtes de grêle et les niveaux élevés d’humidité et de corrosion. En conséquence, les trackers de la série Vanguard sont conçus pour fonctionner efficacement dans toutes sortes de sites, des déserts aux plaines, collines ou plateaux et dans une variété d’applications, y compris l’agrivoltaïque et le photovoltaïque pour la pêche.

TrinaTracker est toujours à la pointe de l’industrie solaire. La société optimise en permanence ses mises à niveau technologiques pour réduire les coûts du système et le LCOE dans tout environnement offrant plus de valeur ajoutée à ses clients. De plus, les sites de production et le réseau de chaîne d’approvisionnement pour les trackers garantissent la restauration des trackers de la plus haute qualité tout en raccourcissant le cycle de livraison.

Jason Duan, responsable de l’unité commerciale Tracker chez Trina Solar, a déclaré : « Chez TrinaTracker, nous comptons sur notre équipe mondiale de R&D pour rester technologiquement compétitifs et fournir des services de haute qualité aux clients du monde entier. Dans le projet de transmission UHV ±800 kV dans la province du Qinghai, les modules ultra-haute puissance Vanguard et Vertex sont parfaitement intégrés et optimisés sur le plan technologique pour produire un rendement énergétique maximal avec des services d’exploitation et de maintenance minimaux ».