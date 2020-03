RES ambitionne de s’imposer comme un acteur majeur de la filiÃ¨re du solaire en France

RES, acteur majeur des énergies renouvelables, affiche un bilan 2019 très positif en matière d’éolien terrestre et de solaire photovoltaïque en France. Une tendance que l’entreprise compte bien poursuivre en 2020 avec de nombreux projets financés, en cours de construction ou en attente d’autorisation, pour s’inscrire dans la trajectoire ambitieuse des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Ses ambitions conduisent le groupe à réaliser de nombreux recrutements sur l’Hexagone pour consolider ses équipes.

Solaire PV

Concernant l’activité solaire photovoltaïque de RES, l’année 2019 a été une réussite. Deux parcs photovoltaïques au sol ont été mis en service : Les Broules (4 MW), dans les Alpes de Haute-Provence, et Terres Neuves (15 MW), dans l’Eure, le plus grand parc photovoltaïque de Normandie à ce jour.

Pas moins de 14 demandes de permis de construire ont été déposées en 2019 pour un total de près de 170 MW de projets. 100% des projets présentés aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (6 projets pour un total de près de 50 MW) ont été désignés lauréats.RES a également finalisé le financement et la cession de 46 MW d’actifs solaires, selon son modèle économique habituel d’exploitant-gestionnaire d’actifs, au profit de partenaires et investisseurs. Comme le souligne Céline Spitzhorn, Directrice Solaire : « En 2020, RES poursuit sa dynamique de développement et ambitionne de s’imposer comme un acteur majeur de la filière du solaire en France : nous prévoyons le dépôt de demandes d’autorisations pour 350 MW de projets et la cession de 40 MW de projets ».

Stockage d’énergie

RES est engagée depuis 2018 dans le domaine du stockage d‘énergie en France et a obtenu en 2019 sa première autorisation pour l’installation d’une centrale de stockage d’énergie par batteries. L’entreprise a également été désignée lauréate de l’Appel d’Offres Long Terme pour la contractualisation de nouvelles capacités organisé par RTE pour deux projets de centrales de stockage d’énergie de 30 MW chacun. Francisco Varela, Directeur Eolien & Stockage, déclare : « L’attribution de ces contrats est un signal fort de l’Etat qui démontre la volonté de développer de nouvelles sources de flexibilité pour la transition énergétique et qui permettra de faciliter l’essor de projets de stockage d’envergure. RES s’appuiera sur l’expérience reconnue du Groupe pour consolider sa position et devenir leader du secteur en France ». En 2020, RES prévoit de concrétiser ses premiers projets de régulation de fréquence et de proposer une offre EPC à des clients.

Gestion d’Actifs

2019 a été un tournant à plus d’un titre pour la gestion d’actifs. L’offre de service de RES a convaincu deux investisseurs qui ont délégué à l’entreprise la gestion de deux parcs non-développés par RES, ce qui a permis d’accroitre significativement le portefeuille de parcs sous gestion pour atteindre les 700MW d’actifs éoliens et solaires. L’ambition de RES est de tripler son chiffre d’affaires sur cette activité sur les 3 prochaines années. Marine Bibal, Responsable Développement Commercial et Relations Clients pour le marché français, ajoute « RES propose également une nouvelle offre de service d’exploitation et de maintenance pour laquelle elle a déjà été mandatée sur plusieurs actifs. Ces premiers succès permettent à l’entreprise d’aborder sereinement 2020 et de continuer sur sa dynamique de croissance ».