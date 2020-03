Financement participatif : LevÃ©e record de 10 millions d’euros pour Urbasolar en 2019 !

Partenaire des territoires pour le déploiement de l’énergie photovoltaïque, Urbasolar accélère la mise en place de financements citoyens sur la plupart de ses projets, au service de l’intérêt général. Avec succès.

Inviter les citoyens à faire fructifier leur épargne tout en participant à la transition énergétique a généré en 2019 une hausse de 60% d’intégration de financement participatif pour l’expert du photovoltaïque Urbasolar par rapport à l’année précédente. Le groupe a ainsi levé 10 millions d’euros de financement citoyen sur l’ensemble des plateformes labellisées avec qui le groupe collabore.

25 campagnes dans une vingtaine de départements

Urbasolar a lancé plus de 25 campagnes de financement citoyen dans une vingtaine de départements français, sur un portefeuille de projets regroupant des centrales au sol, des ombrières de parking, des bâtiments et des serres.

Pour le groupe, conscient que la transition énergétique ne se fera pas sans l’action collective, ouvrir une partie du capital des projets photovoltaïques aux citoyens, c’est leur permettre d’investir dans un projet de proximité, en faveur de l’environnement, et de participer aux actions de leur territoire en matière d’énergie renouvelable.

Des collectes dédiées au plus près des populations

Au-delà des citoyens des départements dans lesquels sont implantées les centrales, ces campagnes ont été menées au plus près du terrain, et ont été ciblées sur les riverains des centrales au sol, les agents des hôpitaux concernés, et plus généralement les salariés travaillant sur les sites équipés par Urbasolar. Des collectes dédiées ont ainsi été organisées sur place pour faciliter l’appropriation des projets par les différentes populations locales. Des financements sur-mesure ont donc été finalisés afin de permettre aux intervenants de proximité d’optimiser leur participation dans les retombées économiques des projets. Fort de ces expériences réussies, avec une collecte dépassant de 20% son objectif annuel pour 2019, le groupe a ainsi généralisé la levée de financement participatif à la quasi-totalité de ses projets.