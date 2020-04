Fonroche Ã‰clairage remporte une nouvelle fois le marchÃ© de lâ€™UGAPavec son offre dâ€™Ã©clairage solaire

Dans le cadre de sa campagne nationale de renouvellement de marchés,l’union des groupements d’achats publics (UGAP), seule centrale d’achat public “généraliste” en France, renouvèle sa confiance envers Fonroche Eclairage en lui attribuant le marché de l’éclairage public solaire. La gamme de lampadaires autonomes de l’entreprise française, leader mondial de ce secteur, seront une nouvelle fois en bonne place dans le catalogue de l’UGAP à partir de mai 2020 et ce, pour les 3 ans à venir.

Fonroche Éclairage : un acteur important pour la sphère publique

Le leader de l’éclairage solaire Fonroche Éclairage, propose des solutions autonomes d’éclairage écologique et économique pour les collectivités, les départements, les régions mais aussi pour toutes les structures publiques tels que les pompiers, les hôpitaux, ou le CNRS, etc. Adjudicataire UGAP depuis 2017, la PME du Lot-et-Garonne connait un fort développement en France, avec aujourd’hui plus de 50 % de part de marché. Fort de ses 3 années de travail en commun, riches en nouveaux projets, Fonroche Eclairage et UGAP ont fait émerger de belles réalisations en métropole et dans les Dom-Tom, représentant des milliers de lampadaires solaires. L’entreprise a notamment équipé : le parking du centre nautique de Privas (07), le CHU et le Crous de Clermont-Ferrand (63), le CNRS de Rennes (35), le Zénith de Strasbourg (67), la Communauté de Communes Bretagne Centre (22), le port d’Arcachon (33) et la communauté de Communes de Petite Terre (Mayotte), etc. pour les plus emblématiques. Des projets variés sur de nombreuses applications : routes, ronds-points, parkings, zone d’activités, voies vertes, etc.

Le référencement UGAP : la reconnaissance d’un savoir-faire et d’une forte compétitivité

Tous les 3 ans, et afin de proposer toujours l’offre la plus compétitive aux acheteurs publics, l’UGAP renouvelle la totalité de ses marchés et ce, pour chacune de ses catégories. Les critères de sélection des fournisseurs sont le prix, la qualité des produits et des services, mais aussi l’engagement environnemental dont ils font preuves. C’est grâce à la compétitivité de ses produits, à son expertise de pointe, mais aussi à la performance de ses lampadaires solaires, que l’entreprise a obtenu la meilleure notation parmi tous les participants. Entièrement autonomes, les lampadaires solaires sont moins chers que l’éclairage conventionnel : installation rapide, sans grands travaux, tranchée ou armoire électrique, plus facture d’électricité, et une première maintenance à 10ans ; ce qui impacte positivement le budget des communes.

Véritable gage de qualité, l’offre UGAP permet aux entités publiques d’accéder immédiatement, et en se dispensant d’appel d’offres, à plus d’1,4 million de références actives issues de plus de 3 400 marchés actifs. Laurent Lubrano, Directeur Général de Fonroche Eclairage, revient sur cette nouvelle collaboration : « Remporter pour la seconde fois consécutive cet appel d’offres est un véritable gage de confiance de la part de l’UGAP. Ces 3 premières années de collaboration nous ont beaucoup appris, notamment sur la volonté forte et partagée de tous les acteurs de l’achat public de proposer des offres plus innovantes, qui s’engagent dans la Transition énergétique française. La forte compétitivité de notre solution d’éclairage solaire a été encore une fois déterminante dans cette victoire. Ce renouvellement de marché va nous permettre de continuer à nous développer en France et de permettre à de nombreuses collectivités et entités publiques en métropole et Outre-mer de bénéficier de cette technologie d’éclairage solaire autonome de pointe, et ce très facilement. » Avec des milliers de points lumineux installés en France sur une grande diversité de projets, Ce renouvellement de marché UGAP va permettre à Fonroche Eclairage d’augmenter son chiffre d’affaires en France et dans les DOM-TOM.