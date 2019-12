PlÃ¼m Ã‰nergie et ekWateur : partenariat stratÃ©gique avec Jedlix pour la recharge intelligente des vÃ©hicules Ã©lectriques Ã  domicile

Les fournisseurs d’énergie verte premium Plüm Énergie et ekWateur viennent de conclure un partenariat avec la plateforme logicielle leader en Europe pour la recharge intelligente des véhicules électriques : Jedlix. L’entreprise hollandaise, qui vient d’officialiser son lancement sur le marché français, a pour objectif de réduire les dépenses énergétiques des possesseurs de véhicules électriques en optimisant les moments de recharge en fonction des contrats des clients ou des prix de l’électricité sur les marchés. Une première implication concrète pour Plüm Énergie et ekWateur sur le sujet de l’automobile et un pas de plus dans sa volonté de permettre à chacun de devenir acteur de la transition énergétique tout en réduisant sa facture de manière significative.

Une optimisation de la recharge électrique qui permet de réaliser des économies

Déjà implantée aux Pays-Bas et en Belgique, Jedlix vient de lancer son service de recharge intelligente sur le marché français. Jedlix est connu aux Pays-Bas et en Belgique pour son application, permettant aux conducteurs des voitures électriques de les recharger au moment où la production des énergies renouvelables est la plus forte et les tarifs les plus bas, pour ainsi réduire les coûts de charges à domicile et mieux équilibrer le réseau électrique. L’application permet ainsi au client in fine de réduire sa facture, et ce d’un montant pouvant aller de 5 à 30€ par mois.

Le partenariat innovant entre Plüm Énergie et Jedlix permet d’aller plus loin encore dans l’optimisation de la recharge électrique, en se basant cette fois sur les prix de marché de l’électricité. Si Plüm Énergie propose des tarifs identiques aux TRV (Tarifs Réglementés de Vente), le fournisseur va ainsi pouvoir anticiper la consommation énergétique de ses clients liée à la charge automobile et acheter les volumes d’énergie nécessaires sur les marchés de gros au moment où les prix sont les plus bas. Une réduction des coûts qui se verra répercutée en euros sur les cagnottes de ses clients : un bonus éco-conso accessible depuis leur espace en ligne.

Une fourniture en énergie verte premium qui agit en faveur de la transition énergétique

Outre le fait de réaliser des économies, Plüm Énergie garantit aux possesseurs de véhicules électriques – comme à l’ensemble des consommateurs – une énergie 100% verte et ancrée dans les territoires : une énergie 100% « EVOC » (Électricité Verte d’Origine Contrôlée). Via des partenariats exclusifs avec plusieurs producteurs français d’énergie renouvelable indépendants, chaque kilowattheure consommé par les clients de Plüm Énergie contribue directement au soutien de la filière renouvelable. Plüm Énergie, récemment salué par le classement Greenpeace, garantit ainsi à toutes et tous une énergie de qualité supérieure, durable et solidaire.

Par ailleurs le bonus éco-conso, abondé en euros par Plüm Énergie lors de la recharge intelligente d’un véhicule électrique via Jedlix ou pour tout autre économie d’énergie réalisée, pourra être utilisé par les clients pour diminuer leurs mensualités ou bien pour participer au financement de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable.

« Chez Plüm Énergie, nous sommes convaincus que la consommation d’énergie est au cœur du grand défi environnemental. Nous avons ainsi la volonté d’accompagner nos clients vers le mieux consommer en les aidant à réduire leurs dépenses en énergie au quotidien, et ce quel que soit le poste de consommation. Avec la démocratisation progressive des véhicules électriques, la consommation d’énergie liée à la recharge automobile tend à augmenter. C’est pourquoi nous sommes ravis de nouer un tel partenariat avec Jedlix. En souscrivant à Plüm Énergie et Jedlix, les possesseurs de véhicules électriques peuvent désormais tout à la fois optimiser leur consommation, réaliser des économies et faire grossir leur cagnotte, bénéficier de l’électricité la plus verte du marché et soutenir le développement de nouveaux moyens de productions renouvelables. » explique Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm Énergie.

Quand faire le plein devient rentable avec ekWateur !

Pour ekWateur, cette nouvelle collaboration témoigne encore une fois de la volonté du fournisseur disruptif de faire bouger les lignes de la transition écologique. L’algorithme de l’application de Jedlix permet au véhicule, une fois branché, de communiquer avec le gestionnaire du réseau électrique pour que la charge soit déclenchée au moment le plus propice et ainsi éviter les pics de consommation qui entraîne la mise en marche des centrales d’appoints souvent polluantes et chères. En plus d’inciter la production des énergies renouvelables, ce partenariat permet de faire des économies : les clients ekWateur qui utilisent l’application sont rémunérés de 2 ct/kWh pour chaque kWh smart chargé. « L’optimisation de la capacité de stockage des voitures électriques est une clé de la transition énergétique. Nous sommes très heureux de travailler avec Jedlix pour développer des offres innovantes, et rendre la voiture électrique accessible en Europe. », explique Julien Tchernia, co-fondateur et Président d’ekWateur. Ce partenariat est l’occasion pour ekWateur de se lancer sur le marché des voitures électriques ! Une récente étude menée en interne auprès d’un échantillon de 951 personnes atteste de l’intérêt des clients d’ekWateur pour la voiture électrique, en effet, 16,2% ont déjà une voiture électrique et 32,8% envisagent d’en acheter une ! Les 51% restant estiment que la voiture électrique est trop chère. D’où l’importance de proposer des offres compétitives qui démocratisent le marché de la voiture électrique !

Tesla en pole position

« Avec le lancement de Jedlix en France, les conducteurs de véhicules électriques clients de Plüm Énergie et ekWateur ont désormais la possibilité de jouer un rôle crucial dans la transition vers les énergies renouvelables. Nous sommes fiers de compter deux des fournisseurs les plus verts du marché, Plüm Énergie et ekWateur, en tant que partenaire qui a adopté Smart Charging pour offrir la meilleure expérience de Smart Charing à leurs clients. Ces derniers ont su se positionner très tôt sur le sujet des véhicules électriques, offrant désormais à leurs clients la meilleure expérience de recharge intelligente tout en leur permettant de s’engager toujours davantage dans la transition énergétique. » ajoute Serge Subiron, CEO de Jedlix. Le service Jedlix est aujourd’hui disponible en France pour les véhicules électriques de la marque Tesla, quel que soit l’infrastructure de recharge installée chez le particulier (prise murale standard ou borne). De nouveaux constructeurs automobiles devraient intégrer l’application courant 2020.