RES, 1er dÃ©veloppeur de projets solaires au sol en Normandie, poursuit sa dynamique de dÃ©veloppement dans la RÃ©gion

Véritable acteur de la transition énergétique au cœur des territoires et présent depuis ses débuts en Normandie, RES est à ce jour le premier développeur de projets solaires au sol dans la région normande avec près de 30MWc de permis accordés dont 15MWc en cours de raccordement dans le département de l’Eure. A ce titre, RES est adhérent de l’association NORMANDIE ENERGIES et participe activement aux colloques, salons pour l’emploi et groupes de travail organisés dans la région.

RES se focalise sur les terrains dégradés pour implanter du solaire

Terres Neuves 1, en cours de raccordement, est la plus grande centrale photovoltaïque de Normandie à ce jour, installée sur les terres de CNPP dans l’Eure. Elle est composée de 127 800 panneaux photovoltaïques, posés sur 18 hectares, ce qui représente une capacité installée de 15,7 MWc. Une extension sur 16 hectares, Terres Neuves 2, a fait l’objet d’une obtention de permis de construire et a été désigné lauréat au dernier appel d’offre solaire de la Commission de Régulation de l’Energie. Ce projet aura une puissance de 13,3 MWc, soit l’équivalent de la consommation de 3000 foyers par an, avec une mise en exploitation prévue à l’été 2020. RES poursuit sa prospection de nouveaux projets solaires sur le territoire normand en se focalisant de préférence sur des terrains dégradés (friches industrielles, anciennes carrières, anciennes décharges, délaissés routiers) mais aussi sur des zones à urbaniser, zones d’activité et zones industrielles.

Ouverture d’un centre d’exploitation à Rouen

Avec l’arrivée de ces nouveaux parcs dans le portefeuille de l’équipe Asset Management, RES a décidé d’ouvrir un nouveau centre d’exploitation à Rouen, pour compléter un maillage territorial avec ses centres déjà installés à Béziers et Dijon. Ce nouveau centre permettra également de répondre aux ambitions de développement de RES dans cette région et aux équipes d’asset management d’intervenir aussi sur les parcs éoliens de la région des Hauts de France.

Plus d’infos…