Ã€ lâ€™occasion de lâ€™EVS32, IES-Synergy a dÃ©voilÃ© sa nouvelle station de charge Keywatt 24

IES-Synergy, l’un des leaders reconnus du marché de la recharge rapide des véhicules électriques, a profité de la 32ème édition du Symposium du Véhicule

Électrique qui s’est tenu à Lyon du 19 au 22 mai 2019 pour présenter sa nouvelle borne de charge KEYWATT 24.

Une station de charge qui répond aux problématiques environnementales et urbaines

Longtemps négligée, la pollution atmosphérique concentrée dans les zones urbaines est devenue un sujet majeur de santé publique. De nombreuses villes à travers le monde ont annoncé l’accès restreint de leurs centres aux véhicules thermiques. Soucieuses des conséquences pour les usagers, elles mettent parallèlement en place des mesures incitatives afin de faciliter le passage à l’électrique. Un des réels enjeux réside ainsi dans la disponibilité de solution de charge, qu’elle soit privée (mais 50 % de la population ne dispose

pas de parking privé), partagée ou publique (mise en place d’une infrastructure adaptée) sans pour autant modifier les espaces urbains.

Afin de répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins particuliers des usagers et des collectivités, IES-Synergy lance sur le marché une nouvelle borne de recharge spécialement conçue pour la recharge en ville. « Face aux problématiques environnementales actuelles, nous souhaitions proposer aux populations urbaines une solution innovante afin d’accélérer l’adoption des voitures électriques », explique Jean-Michel Cornille, Président d’IES-Synergy. « Nous avons pris en compte tous les besoins, aussi bien des collectivités en termes d’urbanisme que des usagers en termes d’accessibilité et de temps de recharge. Notre borne universelle KEYWATT 24 est compatible avec tous les véhicules électriques, facile à installer et à utiliser, personnalisable et elle se fond parfaitement dans le décor urbain. Elle répond ainsi à toutes les demandes ».

KEYWATT 24 tri-standard d’IES-Synergy, spécialement conçue pour faciliter la mobilité électrique en ville

« Face aux problématiques environnementales actuelles, nous souhaitions proposer aux populations urbaines une solution innovante afin d’accélérer l’adoption des voitures électriques », explique Jean-Michel Cornille, Président d’IES-Synergy. « Nous avons pris en compte tous les besoins, aussi bien des collectivités en termes d’urbanisme que des usagers en termes d’accessibilité et de temps de recharge. Notre borne universelle KEYWATT 24 est compatible avec tous les véhicules électriques, facile à installer et à utiliser, personnalisable et elle se fond parfaitement dans le décor urbain. Elle répond ainsi à toutes les demandes ».

La nouvelle station de recharge a été développée afin de proposer une solution universelle « clé en main ». Grâce à sa profondeur réduite à 35 cm et sa résistance aux chocs et aux températures extrêmes allant de -25°C à +50°C, elle s’adapte facilement à un environnement intérieur comme extérieur. Son système de ventilation latéral en facilite l’installation sur un trottoir, dos-à-dos dans un parking ou le long d’un mur. L’optimisation du système permet à IES-Synergy de proposer une borne de charge dotée d’une puissance de 22/24kW, adaptée à tous les véhicules électriques et offrant deux points de charge simultanée en AC et en DC. Elle dispose ainsi d’une sortie DC COMBO, compatible notamment avec les BMW i3, les VW e-Golf, les Jaguar I-PACE, les nouvelles Tesla Modèle 3, et de plus en plus de nouveaux véhicules. D’une sortie DC CHAdeMO dédiée aux Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander, Kia Soul

EV, et aux Tesla Modèles S ou X grâce à leur adaptateur. Et enfin d’une sortie AC type 2 conçue pour les Renault Zoé, les Smart FourTwo ainsi que tous les modèles hybrides ne disposant pas de sortie DC.

Temps de recharge une heure à une heure trente

La puissance de 22/24kW permet aujourd’hui de recharger la batterie d’un véhicule électrique en une heure (voire une heure et demi) en moyenne. Ce qui correspond au temps passé par les utilisateurs dans les parkings de centre-ville, centres commerciaux, restaurants ou cinémas. La recharge peut donc se faire en temps masqué sur le lieu de destination pendant que l’usager fait ses courses. Ce modèle d’approvisionnement révolutionne la recharge et permet d’apporter une vraie réponse au besoin de la charge en ville. Simple à utiliser grâce à son pistolet facilement manipulable, pensée pour les personnes à mobilité réduite, dotée d’indicateurs lumineux et d’une interface intuitive, KEYWATT 24 a été conçue pour faciliter les opérations de recharge pour tous les utilisateurs.

Par l’intermédiaire de ses deux modems (un pour l’opération, l’autre pour la supervision technique), elle est évolutive grâce à une mise à jour des logiciels réalisable à distance. Cette nouvelle solution de charge 24 kW, compatible avec les subventions de financement d’installation ADVENIR est également avantageuse économiquement. Le coût de déploiement d’une KEYWATT 24 est trois fois moins élevé que celui d’une solution à 50kW, lorsque l’on prend en compte les frais d’installation, le coût du chargeur et la facture énergétique sur 3 ans notamment grâce à la compatibilité de la borne avec le tarif bleu ENEDIS. « KEYWATT 24 apporte à l’usager une solution permettant de recharger rapidement son véhicule en temps masqué. L’accès aux bornes et l’autonomie ne sont ainsi plus des freins au passage à l’électrique » précise Jean-Michel Cornille.

Plus d’infos…