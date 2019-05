Â« Le solaire : moteur de la mobilitÃ© Â» : une confÃ©rence INES le 27 juin sur le campus de ChambÃ©ry Tecnolac

L’Institut National de l’Institut Solaire (INES) organise le 27 juin prochain sur le campus de Savoie Tecnolac- Polytech Chambéry une conférence consacrée à l’énergie solaire en tant que moteur de la mobilité. Après une introduction de Philippe Malbranche, directeur CEA-INES, sur les chiffres clé du solaire et des véhicules électriques, de Maxime Pasquier (ADEME) sur les enjeux de la mobilité propre pour les collectivités et de Cécile Goubet (AVERE) sur les synergies entre mobilité électrique et énergies renouvelables, la conférence se déclinera suivant quatre sessions :

- Solariser la recharge

- Valoriser le stockage des énergies renouvelables variables via des services réseaux

- Retours d’expérience sur les services de mobilité pour les territoires (table ronde)

Pour la clôture, grand témoignage de Florian Bailly directeur de The Sun Trip qui sera organisé pour la 2ème fois en 2020 entre Lyon (France) et Canton (Chine), sur les nouvelles routes de la soie ! Les inscriptions sont maintenant ouvertes.

Info et inscriptions à la conférence.

