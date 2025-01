Reportage/TERAPOLIS explore les champs agrivoltaïques pour la production d’énergie solaire compétitive

Fondée en 2022 par Carole Descroix, experte reconnue de l’énergie solaire, la société girondine TERAPOLIS s’appuie sur une équipe expérimentée dans les énergies renouvelables (EnR). Elle affiche un objectif clair : développer en France 2,5 GW de grandes centrales photovoltaïque à échéance 2028. Sa cible préférentielle : l’agrivoltaïsme avec une énergie solaire, moins dépendante des tarifs d’achat et financièrement plus autonome. Une stratégie d’avenir à l’heure de la préparation d’un budget sous contrainte de dette abyssale et de déficit dirimant !

« L’avenir m’intéresse car c’est là que j’ai décidé de passer mes prochaines années ». Cet aphorisme plein de bon sens de Woody Allen résonne aux oreilles de Carole Descroix dirigeante de TERAPOLIS, entreprise de développement de centrales photovoltaïques, crée en 2022. Justement, pour ne pas insulter l’avenir, cette spécialiste des EnR, diplômée de Polytechnique Féminine passée par ENGIE, SIIF avec Paris Moratoglou – une autre bonne école -, et Neoen dont elle fut la première salariée à l’heure de la sortie de terre de la centrale de Cestas se focalise de manière très pragmatique sur les coupes budgétaires à venir qui ne sont rien d’autre pour elle « qu’une opportunité pour repenser l’avenir énergétique des territoires ».

« Les défis budgétaires actuels ne doivent pas freiner nos ambitions écologiques »

Dans une Tribune publiée récemment dans les Echos, Carole Descroix fait partie des acteurs de l’énergie qui croit fermement que ces contraintes peuvent être le point de départ pour réinventer les stratégies d’entreprise et accélérer la transition énergétique. Mieux « la révolution énergétique ». « Il faut soutenir l’innovation par des financements privés. Le solaire photovoltaïque et l’agrivoltaïsme illustrent parfaitement cette approche. Ces technologies, compétitives et alignées sur les objectifs climatiques, attirent des financements privés, ce qui allège la pression sur les finances publiques. Elles offrent ainsi des opportunités concrètes de transformation » analyse-t-elle. Et de poursuivre : « Il est pertinent de diversifier et valoriser nos territoires en misant sur des modèles gagnant-gagnant comme l’agrivoltaïsme, nous offrons aux agriculteurs une source de revenus complémentaires tout en réduisant leur dépendance aux changements climatiques. Je crois au potentiel des EnR en France. Les défis budgétaires actuels ne doivent pas freiner nos ambitions écologiques. Ensemble, transformons ces obstacles en opportunités pour bâtir un avenir plus vert et compétitif pour nos régions ». La boss ne dit pas qu’elle ne candidatera jamais aux appels d’offres sécuriser par un tarif d’achat. Mais cette approche subventionnée du marché ne reflète en rien le business model de l’entreprise qui passera plutôt par des projets d’autoconsommation individuelle et collective mais aussi par la signature de PPA pour valoriser les électrons verts.

Des moyens substantiels pour relever le défi de l’intensité capitalistique du développement

Avant de créer TERAPOLIS et après ses périodes de salariat, Carole Descroix avait déjà fondé sa propre société d’expertise judiciaire – elle est elle-même experte judiciaire auprès des tribunaux -, de conseil de gestion d’actifs et d’accompagnement dans les énergies renouvelables, Éclairance. Mais elle a désiré aller plus loin encore, développer elle-même des projets solaires et s’engager plus avant pour la transition énergétique, la planète, pour ses trois enfants. Avec force conviction ! Ainsi est née TERAPOLIS, une structure qui compte aujourd’hui une trentaine d’experts dans de nombreux domaines comme l’agriculture, le juridique, la finance, le foncier etc. avec un siège à Bordeaux et une antenne à Lyon et un bureau à Poitiers. Moyenne d’âge : 45 ans et près de 10 ans d’expérience chacun dans le développement des EnR. Pour réussir dans ce secteur du développement à très forte intensité capitalistique, Carole Descroix connaît l’importance des levées de fond et des partenariats financiers. « En juillet 2022, nous avons fait appel à la plateforme européenne d’investissement Telis Energy, elle-même lié au géant américain du private equity l’Américain Carlyle. Nous disposons de moyens substantiels, qui demeurent confidentiels, pour envisager à termes de peser 5 % des objectifs nationaux d’énergie renouvelable de la future PPE » analyse la chef d’entreprise.

La compétitivité passe par les économies d’échelle

Pour réussir dans sa quête de compétitivité, TERAPOLIS est donc bien armée financièrement mais aussi dotée d’une équipe expérimentée à l’indéniable savoir-faire. Autant d’atouts pour appliquer une stratégie de développement essentiellement de grandes centrales de plus de 20 MW, une stratégie au sein de laquelle les économies d’échelle pèseront de tout leur poids. « En aval de la chaîne sur les chantiers, comme en amont avec des commandes groupées via une association avec Telis Angleterre, Allemagne ou Italie auprès des fournisseurs ! Une façon également de sécuriser les approvisionnements avec des contrats à longs termes… » assure Carole Descroix. En fin d’année 2024, TERAPOLIS. Fin septembre 2024, lors du salon des Maires l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et TERAPOLIS sont devenues partenaires en vue d’accompagner élus et opérateurs dans l’accélération de leurs projets de transition énergétique. Ce partenariat vise à accompagner les territoires ruraux dans leurs projets de transition énergétique, en offrant un soutien technique et stratégique pour la mise en œuvre d’initiatives locales. “Nos villages d’avenir portent un souffle d’espoir Les Communes rurales offrent un espace propice à la mise en action sous toutes les formes d’engagements, au pas de côté, à l’expérimentation, à l’innovation. Et parce que nous avons de l’espace qui, certes représente des aménités, mais aussi un terrain de jeu propice à la réalisation des projets” souligne Fanny Lacroix, vice-présidente de l’Association des Maires Ruraux de France. Et justement pour séduire le monde rural et agricole, TERAPOPLIS développe un démonstrateur au sud de Bordeaux en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de Gironde. Un test grandeur nature pour démontrer les vertus de l’agrivoltaïsme au cœur des territoires !