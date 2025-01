Bordeaux MÃ©tropole Energies : Audrey Dugal prend ses fonctions de Directrice GÃ©nÃ©rale

Le Conseil d’Administration de Bordeaux Métropole Energies, présidé par Claudine Bichet, annonce la nomination de sa nouvelle Directrice Générale, Audrey Dugal. Cette dernière a pris ses fonctions début janvier, avec la mission principale de déployer le plan stratégique de BME, acteur majeur de la transition énergétique locale, pour accélérer la construction d’un territoire neutre en carbone en 2050. Zoom sur son parcours et les ambitions affichées de Bordeaux Métropole Energies.

Diplômée en Sciences Sociales et titulaire d’un Master en Gouvernance Territoriale et Développement Urbain délivré par Sciences Po Paris, Audrey Dugal a consacré près de 15 années au secteur de l’énergie, au sein du Groupe ENGIE. Ayant successivement occupé des fonctions de direction des Ressources Humaines, de sites industriels et du Business Développement et de l’innovation, ses différents rôles lui ont permis d’appréhender tous les aspects du monde de l’énergie sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, avec comme fils conducteurs une relation étroite aux territoires et un engagement durable dans l’accompagnement des équipes. Son expérience depuis 2023 au sein de Bordeaux Métropole, en tant que Directrice de la transition énergétique et de l’action climatique, lui confère une excellente connaissance du territoire, de ses enjeux et de ses acteurs.

« Je remercie le Conseil d’Administration de BME pour sa confiance. Je suis fière de rejoindre le Groupe BME. Les enjeux de neutralité carbone de notre territoire sont forts et BME dispose de tous les atouts et des compétences pour accompagner les acteurs girondins dans leur stratégie de décarbonation : entreprises, collectivités locales et les particuliers. Je sais pouvoir compter sur l’engagement des équipes de toutes nos filiales pour réussir cette transition. Chez Bordeaux Métropole Energies, 2050 c’est aujourd’hui ! » explique Audrey Dugal, Directrice Générale de BME.