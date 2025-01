OKWIND et ses partenaires innovent avec MontignÃ© Ã‰nergies, un modÃ¨le inÃ©dit dâ€™autoconsommation collective

OKWIND, en partenariat avec six entreprises locales et Vitré Communauté, créent Montigné Énergies, une initiative innovante qui inaugure une boucle d’autoconsommation collective inédite au sein de la zone d’activité du Haut-Montigné (35). Ce projet marque une avancée majeure vers l’indépendance énergétique et la transition écologique des parcs industriels. Un partenariat public-privé inédit qui réinvente l’énergie industrielle !

Avec Montigné Énergies, OKWIND et ses partenaires bouleversent les codes de l’industrie. Ce partenariat public-privé, unique en son genre, associe six entreprises visionnaires et Vitré Communauté pour bâtir un modèle énergétique révolutionnaire. Résultat : 1,5 GWh d’électricité solaire produite localement chaque année, couvrant 25% des besoins des entreprises participantes et alimentant en surplus des équipements publics comme des piscines et des bureaux. Une opération originale qui place l’innovation au cœur du territoire.

Des bénéfices multiples pour le territoire

Avec un investissement stratégique de 1,2 million d’euros, Montigné Énergies répond à deux enjeux cruciaux : protéger les entreprises face à la fluctuation des prix de l’énergie et accélérer la transition vers un avenir décarboné. Ce projet visionnaire offre une solution clé-en-main pour réduire les coûts, garantir la stabilité énergétique, et inspirer des initiatives similaires à travers la France et l’Europe.

Un engagement pour l’avenir

Montigné Énergies ne se contente pas de transformer une zone d’activité : elle redessine les contours de l’économie collaborative. Avec pour objectif d’intégrer de nouvelles entreprises et zones industrielles, ce projet s’impose comme un modèle de référence pour construire une industrie plus verte, compétitive et résiliente. Une preuve éclatante que la force du collectif peut façonner l’avenir.

Quid de Groupe OKWIND ?

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKWIND développe des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, Groupe OKWIND œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2023, Groupe OKWIND a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 82,5 M€ et compte aujourd’hui 237 employés, avec plus de 4 700 installations sur l’ensemble du territoire français.