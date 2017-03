Reportage/t la ville de Perpignan de se lancer dans l'autoconsommation solaire

En Occitanie, territoire qui a émis le souhait de devenir la première région d’Europe à énergie positive à horizon 2050, la ville de Perpignan et sa communauté de communes font figure de parangon à suivre. Et la Ville le prouve encore avec une installation d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation sur le parking du Centre Technique Municipal qui sera ni plus ni moins que la plus puissante de la région Occitanie à ce jour. Perpignan, ville solaire !

La pose symbolique d’une première pierre ou en l’occurrence ici du premier coup de godet d’un tractopelle a toujours un petit côté décalé, avec ces édiles endimanchés sur une zone de chantier. Mais telle est la règle. Le jeudi 16 mars dernier à 11h00, sur le parking du Centre technique Municipal de la Ville de Perpignan et sous un soleil radieux, le maire de la municipalité Jean-Marc Pujol s’est prêté à l’exercice. Pour rien au monde il n’aurait manqué cet événement qui marque le lancement des travaux d’une centrale photovoltaïque en ombrières et en autoconsommation sur ce site municipal, une installation opérationnelle dès la fin de l’été qui sera la plus puissante de la grande région Occitanie.

Quasiment 100 % de ce qui est produit est consommé

La Ville de Perpignan assistée techniquement par le bureau d’études Tecsol a répondu à un appel à projets autoconsommation de la Région Occitanie pour voir éclore cette initiative vertueuse. Bien dimensionné, ce projet en a été lauréat. Dans les six mois à venir, le parking du Centre Technique Municipal va voir fleurir des ombrières recouvertes de plus de 1100 m² de capteurs solaires photovoltaïques de l’industriel alsacien Voltec couplés à des onduleurs de l’Allemand SMA. 87 places de parking vont ainsi être protégées des chaleurs estivales souvent prégnantes en Roussillon et des pluies automnales. Du confort en plus pour les usagers du site qui apprécieront cette ombre providentielle pour des automobiles moins bouillantes. « Sur le plan électrique, le site consomme chaque année 1 434 MWh. Les ombrières produiront quant à elles 225 MWH soit 15% de couverture. Cela peut sembler peu mais les 174 kWc installés permettent d’autoconsommer quasiment 100% de ce qui est produit et c’est cette optimisation qui rentabilise l’investissement » assure Elodie Leca, ingénieure en charge du projet chez Tecsol.

Temps de retour de moins de cinq ans pour la Ville

Dans le cas de l’autoconsommation photovoltaïque, l’idée est donc de trouver la meilleure des synergies entre production et consommation afin de ne perdre aucun électron en route. La centrale photovoltaïque alimentera le site qui accueille des serveurs, des groupes froids qui fonctionnent en continu et qui sont susceptibles d’absorber l’énergie produite un dimanche après-midi d’été alors même que l’activité est un peu ralentie. « C’est sur ce talon que les ombrières ont été dimensionnées » poursuit Jean-Yves Quinette, responsable du projet chez Tecsol. Sur le plan financier l’investissement se monte à 390 000 euros TTC financés à 59% par l’Etat, 25,5% par la Ville et 15,5% pour la Région. Chaque année, l’installation solaire permettra d’économiser 24 000 euros soit pour la Ville un temps de retour de moins de cinq ans grâce à l’apport des subventions Etat-Région. « Avec cette installation en autoconsommation, nous faisons coup double à travers un engagement dans la transition énergétique mais aussi des économies dans nos dépenses publiques. Il s’agit là d’un axe politique fort de la Ville et de la Communauté Urbaine qui aspire à devenir un territoire à énergie positive. Vous savez, déjà plus de 180 000 habitants de la Communauté Urbaine sur 250 000 sont alimentées par des énergies renouvelables. Et nous sommes encore en train de réaliser des études pour solariser d’autres bâtiments public de la Communauté Urbaine et même éventuellement certains bassins de rétention ou d’infiltration » confie Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée.

Le Conseil départemental au diapason

Il faut dire que Perpignan et l’énergie solaire, c’est une longue histoire sous l’impulsion du bureau d’études Tecsol et du pôle de compétitivité DERBI, deux entités, véritables références dans le monde l’énergie solaire en France, qui ont su impulser cette dynamique territoriale. On se souvient déjà des toitures solaires de la plateforme Saint-Charles International longtemps demeurées un record mondial en intégration au bâti avec ses quelques 9 MWC. La grande communauté urbaine Perpignan Méditerranée et son Eco Parc Catalan éolien de plus de 100 MW et maintenant cette première en matière d’autoconsommation photovoltaïque représentent autant de projets phare en ligne avec les objectifs communautaires et régionaux. Et toutes les collectivités de se mettre au diapason avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales qui a présenté plus sieurs projets en autoconsommation photovoltaïque pour les prochains appels d’offres régionaux et nationaux avec là encore le soutien technique du bureau d’études Tecsol, véritable fil rouge de cette dynamique solaire.

Encadré

Chiffres clés du projet

Puissance totale du projet : 174 kWc

Production : 225,6 MWh/an

Le projet est prévu en autoconsommation totale, sans injection dans le réseau

Pas de stockage

Taux d’autoconsommation (pourcentage de l’énergie produite, consommée sur place) = 96% sur l’ensemble du CTM

Taux d’autoproduction (couverture des besoins de l’ensemble du CTM) = 15%

Surface des modules : 1185 m2 (soit 87 places de parking couvertes par des modules 77 places non couvertes).

Montant de l’opération : 390 000€ TTC