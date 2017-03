La plus grande centrale solaire photovoltaÃ¯que bifaciale en Europe aux Pays-Bas

Tempress Systems BV, qui fait partie du groupe Amtech, a commencé la construction de la plus grande centrale photovoltaïque bifaciale d’Europe d’une capacité proche de 400 kilowatt-crête (kWc) aux Pays-Bas, en utilisant des modules PANDA Bifacial de type n fabriqués par la société chinoise Yingli Solar et les micro-onduleurs YC1000 triphasés natifs d’APsystems. L’usine est située à côté du siège de Tempress à Vaassen aux Pays-Bas et devrait être terminée au deuxième trimestre de cette année.

+30% d’énergie

Contrairement aux modules monofaciaux standards, les modules PANDA Bifacial génèrent de l’électricité des deux côtés. Comme le côté arrière fait usage de la lumière réfléchie de l’environnement et de la lumière diffuse, les modules peuvent produire jusqu’à 30% plus d’énergie, selon les circonstances. On s’attend à ce que la production annuelle d’énergie de l’installation photovoltaïque bifaciale dépasse 400 MWh. L’installation contiendra 1428 modules PANDA Bifacial de silicium de type n avec une puissance de crête nominale allant de 275 à 280Wp et 472 micro-onduleurs YC1000. Les modules contiennent des cellules solaires basées sur la technologie n-PERT développée conjointement par Yingli Solar, Tempress Systems et ECN.

Garantie de 20 ans pour les micro-onduleurs

Les modules bifaciaux ont un côté avant en verre et un côté arrière en verre avec une garantie linéaire de 30 ans dépassant la durée de vie des modules standard tandis que les micro-onduleurs offrent une garantie de 20 ans. Les modules PANDA Bifacial ont été testés indépendamment pour des conditions environnementales difficiles telles que l’exposition au brouillard salin, à l’ammoniac et aux facteurs de risque connus de dégradation induite par le potentiel (PID). Les modules sont équipés de cellules solaires en silicium cristallin de type n qui fonctionnent mieux dans des conditions de faible luminosité que les cellules ordinaires de type p. La plus grande centrale solaire photovoltaïque bifaciale en Europe utilisera des micro-onduleurs APsystems et a commencé sa construction aux Pays-Bas.

Une usine vitrine de la technologie bi-facial

L’installation photovoltaïque a été conçue par Schulz Systemtechnik BV qui effectuera également l’installation. Les modules seront montés sur un bâti fixe, spécialement conçu pour les modules bifaciaux afin d’optimiser les performances latérales et sont fabriqués par Benz Alusysteme GmbH. Chaque micro-onduleur YC1000 se connecte à 3 modules pour optimiser le temps et le coût d’installation tout en assurant en temps réel des capacités optimales de génération et de surveillance de l’énergie au niveau du module. « Nous sommes fiers d’être les premiers en Europe à installer une usine photovoltaïque bifaciale d’une telle taille», a déclaré le Dr Albert Hasper, directeur général de Tempress. Outre la production d’électricité, cette usine sera également utilisé comme un show-case pour prouver les avantages de l’utilisation de la technologie module bifacial.

Micro-onduleurs pour grandes centrales en autoconsommation

Nous sommes heureux de recevoir des commandes substantielles pour notre module PANDA Bifacial, qui a été récemment présenté lors de l’exposition SNEC à Shanghai, en mai 2016 et a été améliorée grâce à notre innovation technologique continue, a déclaré Dengyuan Song, directeur de la technologie de Yingli. Tempress et ECN sont nos partenaires stratégiques depuis de nombreuses années et ce produit innovant est le résultat de cette collaboration à long terme.

« Collaborer à un projet aussi novateur avec des dirigeants forts et visionnaires comme Yingli, Tempress et Schulz s’intègre parfaitement à l’ADN d’APsystems. Nous sommes donc ravis de montrer à travers ce projet comment notre technologie de micro-onduleurs triphasés avec l’YC1000 peut répondre aux besoins d’autoconsommation de grandes centrales solaires de bâtiments industriels ou commerciaux », a déclaré Olivier Jacques, Vice-Président et Directeur Général d’APsystems EMEA. Ce projet a également été accordé avec une subvention SDE + du ministère néerlandais des Affaires économiques pour encourager la production d’énergie renouvelable aux Pays-Bas

