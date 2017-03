OFATE : ConfÃ©rence sur la chaleur renouvelable au service de la transition Ã©nergÃ©tique le 26 avril Ã  Paris

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organisera le 26 avril 2017 à Paris/La Défense au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) une conférence consacrée à la chaleur renouvelable au service de la transition énergétique. Pour la transition énergétique, le développement de la chaleur renouvelable joue un rôle important, afin de décarboniser l’approvisionnement énergétique français et allemand. Pour atteindre cet objectif, elle devrait peu à peu remplacer les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz).

En France, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux pour les énergies renouvelables et la protection du climat. Dans ce cadre, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) définit comme objectif une augmentation de 50 % de la chaleur renouvelable en 2023 (par rapport à 2014), soit 19 Mtep. Le fonds chaleur, mécanisme de soutien pour la chaleur renouvelable, devrait ainsi atteindre 420 millions d’euros courant 2017, selon le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM).

En Allemagne, le cadre réglementaire est définit par la loi de soutien à la chaleur renouvelable (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG). Son objectif est d’augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur. D’ici 2020, cette part devrait ainsi atteindre à 14 %. Ce développement des énergies renouvelables devrait ainsi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le programme de stimulation du marché (Marktanreizprogramm, MAP), doté de 300 millions d’euros par an, est le principal mécanisme de soutien, afin d’atteindre les objectifs de cette loi.

Outre la présentation du cadre réglementaire et des mécanismes de soutien, les questions suivantes seront abordées au cours d’un échange d’expériences franco-allemand :

Quels seront les défis et potentiels pour l’utilisation de la chaleur fatale dans l’industrie et l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel et commercial pour une transition effective vers la chaleur renouvelable en France et en Allemagne? Quelles sont les différentes technologies de la chaleur renouvelable et leur rentabilité et perspectives économiques ? Quels sont les modèles d’affaires potentiels pour une transition vers la chaleur renouvelable au niveau communal ou d’un quartier ? Quels sont les retours d’expériences pour la mise en place et le financement d’un réseau de chaleur ?

La manifestation vise à créer un dialogue entre acteurs industriels, scientifiques et institutionnels. Elle s’adresse à l’ensemble du secteur énergétique et de la branche des énergies renouvelables en France et en Allemagne. Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

