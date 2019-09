Reportage/Syrius rayonne depuis Montpellier sur toutes les mers du monde

Créée en 2013 par Thierry Desmaret, ancien de Giordano et l’un des plus fins connaisseurs des marchés du solaire thermique en France et en outre-mer, la société Syrius Solar Industry a inauguré son nouveau siège et un nouvel atelier de fabrication de chauffe-eau solaire thermiques sur une zone d’activité de Lavérune dans l’Hérault. Une nouvelle entité foncière qui consacre la réussite d’une entreprise qui a multiplié son CA par 5 en trois ans ! Autour d’un objectif : fournir de l’eau chaude solaire aux habitants de l’outre-mer, mais aussi ceux de métropole et de l’international, et, par la même, servir la transition énergétique…

A l’instar du succès de l’entreprise, le soleil était au rendez-vous de l’inauguration de la nouvelle usine de l’entreprise Syrius Solar Industry en cette mi-septembre à Lavérune, banlieue de Montpellier. Thierry Desmaret, le patron était tout sourire. Et il a de quoi. Son entreprise Syrius Solar Industry, fabricant de chauffe-eau solaires thermiques, vient donc d’intégrer ses nouveaux locaux. Un investissement de 1,2 millions d’euros pour 1 200 m² de surface répartie entre les 800 m² d’atelier pour la production et le stock, les 200 m² de mezzanine et les 200 m² de bureaux administratifs. Syrius Solar Industry a fait appel à Philippe Banegas, architecte DPLG, pour la réalisation de ce bâtiment sur-mesure qui permet à Syrius d’accroître sa production et de continuer son développement national et également à l’export. Ce nouvel écrin permet ainsi à la société Syrius de fabriquer des ballons d’eau chaude sanitaire à un rythme d’une quinzaine par jour, des capteurs solaires thermiques avec une capacité de production de plus de 70 unités par jour ainsi que les supports de capteurs, permettant la fixation des capteurs sur la toiture. L’ensemble de ces produits sont à destination des particuliers, du logement collectif et des applications industrielles, aussi bien pour le marché de la construction neuve et/ou de la rénovation. Respectueux de l’environnement, les chauffe-eau solaires permettent l’accès à la production d’une énergie propre et renouvelable, sans rejet de gaz à effet de serre. Un chauffe-eau solaire permet de couvrir jusqu’à 100% des besoins en eau chaude selon les régions, grâce au solaire.

Une entreprise en pleine croissance avec une perspective de 20 M€ de CA en 2021

Syrius Solar Industry est une entreprise en pleine croissance, son chiffre d’affaires pour la France s’élève à 7,4 millions d’euros en 2018 (soit +55% de CA entre 2017 et 2018). Le Groupe représente 11 millions de chiffre d’affaires en 2018, en consolidé avec les filiales. La perspective 2021 affiche un CA à 20 millions d’€. L’entreprise avait donc besoin de nouveaux locaux adaptés à son vibrant développement. Le Groupe compte à ce jour 46 salariés, dont 22 en France. D’ici fin 2019, le Groupe Syrius Solar Industry comptera une cinquantaine de salariés. La force de Syrius : sa présence dans l’ensemble de l’outre-mer français avec une forte présence en Calédonie (55% de parts de marché) et La Réunion (20% de parts de marché). En Août 2019, une nouvelle filiale en Guadeloupe a été créée afin de répondre au mieux au marché et accroître la présence de Syrius Solar Industry sur la zone Antilles. Début octobre, ce sera autour de la Polynésie de voir arriver une équipe de Syrius. « L’inauguration de l’usine représente une nouvelle phase passionnante pour Syrius et une étape majeure pour le Groupe à l’heure où nous cherchons à mettre en avant notre marque et la fabrication française de nos produits, ainsi que notre positionnement en tant qu’acteur incontournable du solaire thermique en France. Nous espérons aussi que le solaire thermique retrouvera sa place sur le plan de l’eau chaude sanitaire mais aussi du chauffage dans la future RE 2020. Nous sommes d’ailleurs en contact avec Solisart, l’un des spécialistes français du chauffage » confie Thierry Desmaret. Au-delà du marché national, SYRIUS s’oriente également vers les marchés à l’export. Une filiale de distribution s’ouvrira au Maroc au 4ème trimestre 2019. L’entreprise participera également dans quelques semaines au salon Big 5 de Dubaï pour explorer les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique. De Montpellier, Syrius a le monde du solaire thermique à ses pieds…

Encadré

Des produits garantis dix ans

Le Groupe Syrius Solar Industry combine efficacement 30 années d’expérience dans l’énergie solaire au dynamisme d’une entreprise en pleine croissance. Tous les produits Syrius Solar Industry sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et recyclables, et sont garantis 10 ans. Les capteurs SYRIUS bénéficient de la certification SolarKeymark. Syrius Solar Industry travaille en étroite collaboration avec le bureau d’études Tecsol sur des projets d’installation en solaire thermique et est adhérent Enerplan, Cemater, Pôle Derbi.

