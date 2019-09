Â« La Marseillaise Â» Ã  Nantes, un bÃ¢timent placÃ© sous le signe de lâ€™autoconsommation collective

« La Marseillaise », l’un des premiers bâtiments intelligents de Nantes, a été inauguré vendredi 20 septembre. Le promoteur Galeo a réalisé une grande opération de réhabilitation sur ce bâtiment de 1000 ² appartenant à La Nantaise d’Habitations. Ce projet a été conçu dès l’origine avec pour principal objectif de limiter son impact environnemental. EDF a proposé à Galeo d’intégrer un dispositif innovant de production d’électricité locale et d’autoconsommation. Cette réhabilitation ambitieuse a reçu l’homologation Smile, projet porté par les régions Pays de la Loire et Bretagne. La résidence de 39 logements est désormais mise à la disposition de jeunes actifs qui y sont accueillis par le gestionnaire Adelis.

Après 18 mois de lourds travaux orchestrés par Galeo, La Marseillaise est aujourd’hui prête à accueillir, dans un cadre de grande qualité, les jeunes travailleurs nantais. Ce projet réalisé en collaboration avec une vingtaine d’entreprises ligériennes, a été conçu dès l’origine avec pour principal objectif de limiter la consommation d’énergie et par conséquent les charges des locataires. De plus, la réhabilitation du bâtiment a été pensée pour ne faire appel à aucune énergie fossile et ainsi présenter une très faible émission de CO 2 lors de son exploitation.

Réduction de 15% des consommations du bâtiment

170 m2 de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 29 kWc ont été installés sur le toit du bâtiment. Ils devraient produire 30 MWh d’électricité. Cette solution en autoconsommation devrait permettre de réduire de 15% les consommations du bâtiment. Pour optimiser l’utilisation de cette électricité « gratuite » et renouvelable, la production d’eau chaude sanitaire (qui représente le plus gros usage énergétique du bâtiment), est pilotée selon l’ensoleillement. Elle est assurée par une pompe à chaleur qui récupère aussi la chaleur générée sous les panneaux solaires. Cette solution innovante réduit de plus de 50% la consommation d’énergie liée à la production d’eau chaude sanitaire.

Le surplus valorisé avec l’autoconsommation collective

Lorsque la production électrique des panneaux photovoltaïques sera supérieure aux besoins de « La Marseillaise », le surplus sera valorisé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective vers deux autres bâtiments de La Nantaise d’Habitations. Ainsi, 98% de l’électricité produite sur le toit de « La Marseillaise » sera consommée localement.

Label BBC Rénovation

Les besoins et le pilotage du chauffage (second usage principal) ont également fait l’objet d’une attention particulière. Au-delà de l’isolation qui a été renforcée, l’enjeu principal réside dans la gestion optimale des intermittences d’occupation. Chaque logement est piloté individuellement par le biais d’une gestion technique centralisée permettant une très grande flexibilité. Avec l’ensemble des actions et systèmes mis en œuvre, « La Marseillaise » atteint des performances répondant au label BBC Rénovation correspondant à un ratio inférieur à 80 kWhep/m²/an.

Des locataires responsables et acteurs de leur consommation

Grâce aux compteurs et capteurs installés dans les logements et les communs, une surveillance précise des consommations et des performances des équipements va être assurée pendant 12 mois par EDF avec POUGET Consultant. Des informations sur le fonctionnement et le comportement énergétique du bâtiment seront diffusées aux occupants en permanence sur un écran situé dans le hall d’entrée. Des ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie sont également envisagés. Cette opération a été réalisée avec le soutien de l’Etat, la Région Pays de Loire, Nantes Métropole, La Caisse des Dépôts, Action Logement et la CAF de Loire-Atlantique.

<a href=”http://www.dailymotion.com/video/x7l9up4“>Voir la vidéo…</a>