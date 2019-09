Reportage/PremiÃ¨re mondiale : la centrale thermodynamique de Llo enfin inaugurÃ©e

L’aventure aura duré près de dix ans, entre la genèse du projet et sa réalisation. Elle vient d’arriver à son terme. Raccordée depuis le 14 mai dernier, la centrale thermodynamique de Llo en Cerdagne conçue par la société SUNCNIM a été inaugurée le vendredi 20 septembre par le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin, et de nombreux élus locaux. Une inauguration placée sous le signe de la fierté de disposer sur ce territoire d’une réalisation unique au monde : une centrale solaire thermodynamique à concentration de 9 MW électrique avec stockage de la vapeur pour une durée de quatre heures de fonctionnement. Une inauguration comme un moment privilégié !

« Il faut bien se rendre compte qu’aujourd’hui est un jour important. Ce n’est pas tous les jours que l’on inaugure ce type d’installation avant-gardiste unique au monde avec les perspectives que cela ouvre dans ce secteur prégnant des énergies renouvelables dont l’utilité publique ne fait plus aucun doute. C’est une immense fierté pour la Cerdagne et les Pyrénées-Orientales » s’est épanché Jean Castex, conseiller départemental du canton et maire de Prades non sans rendre hommage à Robert Autonès, le maire décédé cet été qui a porté ce projet à bout portant tout au long de ses mandats. Et le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin, de renchérir. « Nous vivons un moment particulier, privilégié, exceptionnel. Cette réalisation montre le génie du pays quand celui est uni, entre privé et public, élus et citoyens. Ce projet est le fruit d’une détermination et d’une ténacité collective et d’un volontarisme sans faille ».

Un chantier à plus de cent personnes

Car du courage, de l’abnégation et de la persévérance, il en a fallu, pour que ce projet imaginé par la société SUNCNIM, dès 2009, ne voit le jour. Dix ans de haute lutte, du prototype des commencements au raccordement en mai dernier en passant par l’AO CRE (lauréat 2012), le gain du permis de construire (2015), l’obtention du financement (2016) et les deux ans et demi de travaux sur chantier dans des conditions climatiques parfois dantesques à 1600 mètres d’altitude avec des amplitudes thermiques de -20°C à +30°C sur un dénivelé de 80 mètres. Le chantier colossal aura mobilisé plus de cent personnes sur site. Les 23 800 caissons qui accueillent les 95 200 miroirs ont été fabriqués dans des ateliers provisoires dans deux communes aux alentours. Et les chiffres de cette centrales de donner le tournis : 36 hectares de terrain soit 50 terrains de football, 15 hectares de miroirs, 10 000 pieux, 80 kilomètres de câbles, 12 kilomètres de tubes récepteurs, 9 ballons de stockage de 120 m³ et 90 tonnes chacun etc. Cette centrale de 9 MW électrique avec stockage vapeur devrait produire 20 200 MWh par an soit l’équivalent de la consommation de 6 000 foyers à savoir 60% de la population de la communauté de communes pour 2500 tonnes de CO2 évitées chaque année. Il est également important de noter qu’en matière environnementale, le chantier a donné lieu à 146 hectares de mesures compensatoires où les communes voisines de Saillagouse, Eyne et Font-Romeu ont solidairement joué le jeu. Pour maintenir cette centrale en bon fonctionnement, huit emplois fixes ont été créés. Un dernier chiffre : l’investissement entre 60 et 65 millions d’euros pour un financement public-privé.

Deux projets à venir en Sicile

Pour l’heure, la centrale monte en charge, s’ajuste au quotidien, et produit régulièrement. Les premiers bilans, après le premier été, ne nous ont pas été communiqués pour des raisons de confidentialité. Reste que cette première centrale est une véritable vitrine pour SUNCNIM. Un partenaire italien vient d’ailleurs de passer commande de deux centrales solaires similaires pour un programme de développement en Italie où un quota est réservé à la technologie thermodynamique à concentration (CSP). Ainsi, deux centrales de ce type devraient-elles voir le jour en Sicile fin 2022, de chacune 4MW électriques. A une différence près ! « Les centrales siciliennes fonctionneront avec des sels fondus avec des températures de l’ordre de 550°C contre 300°C à Llo et permettront de ce fait une capacité de stockage de 12 heures » confie Sylvain Legrand, directeur général de SUNCNIM. Une donnée non négligeable qui renforce l’attractivité du procédé à l’heure où il est tant question de pallier la variabilité des énergies renouvelables. De Llo, SUNCNIM va essaimer en Europe et dans le monde. De quoi renforcer encore la fierté des citoyens et élus de ce bout de France baigné de soleil, qui s’est fait du solaire une spécialité avec le four solaire d’Odeillo et le site Thémys innovation…