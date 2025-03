Reportage/SunLib, le solaire en libertÃ©, lâ€™abonnement comme alternative

Créée en 2024 par quatre amis chacun expert dans son domaine, SunLib a pour mission de rendre accessible à tous les avantages du solaire. Le business model est éprouvé : proposer un abonnement mensuel centré sur l’autoconsommation qui permet à chaque client abonné de s’équiper d’une installation photovoltaïque, levant ainsi le frein principal que représente le coût des installations photovoltaïques. Un pertinent outil de démocratisation du solaire !

« Nous avons trouvé la solution aux indécisions qui pèsent sur les ménages et les entreprises, à l’heure d’investir dans une installation photovoltaïque. Nous levons les freins, nous faisons sauter les verrous sur ce marché erratique du solaire, notamment en proposant une solution sans investissement et sans endettement pour nos clients » s’enthousiasme Karine Lienhard, Co-Fondatrice, Directrice Générale de SunLib. Et en matière d’incertitudes, il y a de quoi être servi, en ce début d’année 2025, notamment dans le segment ciblé par SunLib à savoir le résidentiel et le petit tertiaire jusqu’à 300 kWc. Les baisses de subventions et de tarifs d’achat annoncées sur fond de tassement des prix de l’électricité, à court terme en tous les cas, compliquent particulièrement la vie des professionnels du solaire. L’abonnement est la solution pour faire face à ces complications et aux incertitudes du marché.

Un dispositif pour démocratiser le solaire

« Et bien c’est là l’intérêt, le système par abonnement permet de faire face à ces turbulences. Notre prix est clair et transparent pour le consommateur. Il est en capacité de faire face aux fluctuations du marché » assure Karine Lienhard. Alors SunLib, comment ça marche ? L’entreprise investit dans l’actif photovoltaïque résidentiel et tertiaire ainsi que celui des collectivités territoriales. L’installation en autoconsommation permet de faire des économies immédiates et durables mais aussi de devenir acteur d’un futur énergétique souverain et décarboné. « Nous souhaitons développer le pouvoir d’achat des Français et les rendre autonome dans la gestion de leur énergie. L’outil de l’abonnement tout compris, à savoir l’équipement d’une installation photovoltaïque, son monitoring via une Appli développée en interne et sa maintenance, est très puissant et surtout accessible à tous. Il permet dès la première année de réaliser des économies, net des frais d’abonnement. Pour un 3 kWc, l’abonnement mensuel s’étend sur une fourchette de 59 à 85 € sur une durée moyenne de 10 à 25 ans. Pour un 9 kWc, le ticket d’entrée s’élève à 167 € TTC. Nous sommes en mesure d’installer jusqu’à 300 kWc, pour des activités à forte consommation diurne. Nous aimons être challengés sur notre capacité à financer » poursuit Karine Lienhard. Parmi les freins au passage à l’acte identifiés, outre le coût des installations, il y a la complexité perçue de l’installation mais aussi la difficulté à trouver le bon installateur, fiable et intègre.

L’abonnement, un levier de croissance pour les installateurs

Et justement, pour disséminer son offre sur l’ensemble du territoire, l’entreprise provençale dont le siège est situé à Aix-en-Provence, s’appuie sur un réseau d’installateurs labellisés RGE et Quali’PV agréés SunLib, des professionnels aguerris reconnus par de nombreux critères qualité qui représentent les premiers ambassadeurs de la marque. Plus d’une centaine a déjà signé un accord de partenariat exclusif. Les candidats intéressés peuvent d’ailleurs se manifester. « Nous jouons la carte de l’artisanat en nous appuyant sur des gens sérieux installés localement, des experts qui connaissent leur métier, qui réalisent les démarches administratives et qui annoncent des productibles et des économies réalistes. Pour eux, vendre de l’abonnement est un levier pour développer leur chiffre d’affaires. En résumé, nous soutenons l’artisanat tout en œuvrant pour une planète plus propre » précise la directrice générale qui n’oublie pas la participation des banques régionales dans ce montage.

Objectif : 100 000 abonnés avant 2030

Aujourd’hui, SunLib qui emploie une dizaine de collaborateurs, compte une grosse centaine d’abonnés. Le début de l’histoire ! L’objectif à fin 2025 s’élève à plus de 2 500 abonnés, et ce malgré les atermoiements du gouvernement sur les ambitions de la PPE solaire. Sur cette année 2025, les effectifs de SunLib devraient gonfler d’une quinzaine de personnes. SunLib espère atteindre les 100 000 abonnés avant 2030. « Cela peut paraître énorme mais croyez-moi, nous sommes confiants et optimistes. Arnaud Langlois, Président de SunLib, spécialiste de la finance durable, a déjà financé ce modèle d’affaires aux Etats-Unis. Il s’agit d’un modèle très résilient » confirme Karine Lienhard. Société SAS au capital initial de 900 000 euros, SunLib a d’ores et déjà levé plus de 2 millions d’euros auprès d’investisseurs individuels. Au premier semestre 2025, une levée de fonds significative auprès de fonds de private equity viendra renforcer la capacité financière de SunLib pour accélérer sa croissance. Via son modèle de développement de l’autoconsommation par abonnement, SunLib se réjouit de ses impacts positifs en matière environnementale, économique et sociétale. Dans l’idée altruiste d’un solaire pour tous…

Encadré

L’équipe fondatrice de SunLib

Arnaud Langlois, Président de SunLib, spécialiste de la finance durable

Karine Lienhard, DG en charge du Marketing, du digital et de l’IT

Philippe Ramès, DG en charge du Commercial et du Technique

Benjamin May, en charge du juridique