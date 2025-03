ETYC lance le Prix des Jeunes dans la Transition Ã‰nergÃ©tique, candidatures ouvertes jusquâ€™au 4 avril 2025

ETYC, communauté qui rassemble plus de 800 jeunes actifs de la transition énergétique, organise tous les mois des petits déjeuners, afterworks et visites de sites. En cette année 2025, elle lance le Prix des Jeunes dans la Transition Énergétique. Un appel à candidatures est lancé jusqu’au 4 avril 2025 pour des projets innovants portés par des jeunes (-35 ans) dans tous types de structures.

À l’occasion de son premier anniversaire, ETYC organise un Prix des Jeunes dans la Transition Énergétique, qui sera remis au cours d’une soirée de gala le 21 mai 2025 à la Fondation Dosne-Thiers. Ce prix sera attribué après une évaluation par un jury composé de grandes figures du secteur, présidé par Pascale Courcelle, Directrice du financement des infrastructures et de l’énergie chez Bpifrance. Patricia Laurent, fondatrice et directrice de GreenUnivers, Antoine Guibert, associé-fondateur d’Envinergy et Steven Kassab, associé-fondateur de Tevali Partners, feront également partie du jury. De nouveaux membres du jury seront annoncés dans les prochains jours. Ce Prix est aujourd’hui soutenu par Tevali Partners, Envinergy, Solargis et GreenUnivers.

Un appel à candidatures ouvert jusqu’au 4 avril 2025

Le Prix des Jeunes dans la Transition Énergétique récompensera des jeunes professionnels (-35 ans) pour leurs projets innovants, liés à des nouvelles technologies ou à des nouvelles façons de travailler, de produire ou de transmettre. Ces projets peuvent être portés dans tous types de structures. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 4 avril 2025.

Une association qui rassemble plus de 800 jeunes acteurs de la transition énergétique

Malena Reali et Madeleine Pebrier ont fondé ETYC, en avril 2024, dans le but de mettre en relation les jeunes actifs de la transition énergétique, sans distinction de technologies ni de métiers. L’association, qui compte près de 300 adhérents et a accueilli plus de 800 jeunes professionnels à ses événements, organise chaque mois des afterworks et des petits-déjeuners avec des figures influentes de la transition énergétique. Emmanuelle Wargon (CRE), Guy Auger (Andera Partners), Nicolas Wolff (Boralex), Pascale Courcelle (Bpifrance) ou encore Etienne Thomassin (EDPR) ont ainsi fait partie des premiers intervenants. Des visites de sites sont également organisées pour aller au plus près du terrain.

etyc.club/prix