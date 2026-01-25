Reportage/Saint-Laurent de Cerdans : innovation solaire en ruralitÃ©

Jeudi 22 janvier dernier, pour son inauguration, la centrale photovoltaÃ¯que de Saint-Laurent de Cerdans (2,2 MWc) dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales a eu les honneurs du prÃ©fet Pierre Regnault de la Mothe, de la sous-prÃ©fÃ¨te de CÃ©ret Clara Thomas ainsi que du sÃ©nateur Jean Sol. La seule prÃ©sence de ces personnalitÃ©s locales montre lâ€™exemplaritÃ© de ce projet Ã©nergÃ©tique dâ€™hyper-ruralitÃ©, seule centrale solaire publique dâ€™Occitanie, qui fait entrer Saint-Laurent de Cerdans dans la modernitÃ©, fidÃ¨le au label Villages dâ€™Avenir.

Le premier rendez-vous entre Louis Caseilles, maire de Saint-Laurent de Cerdans dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales, et AndrÃ© Joffre, fondateur du bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol et prÃ©sident du pole compÃ©titivitÃ© DERBI, a lieu en 2015. Louis Caseilles vient dâ€™Ãªtre Ã©lu pour la premiÃ¨re fois, dans ce petit village dâ€™un millier dâ€™habitants du haut Vallespir aprÃ¨s 37 ans de mandat Ã la mairie de Toulouges, un bourg de lâ€™agglomÃ©ration perpignanaise. La particularitÃ© de Saint-Laurent de Cerdans : le village dispose dâ€™une rÃ©gie autonome dâ€™Ã©lectricitÃ© alimentÃ©e par des centrales hydrauliques couplÃ©es Ã des groupes Ã©lectrogÃ¨nes au fuel. La rencontre entre les deux hommes est lâ€™occasion dâ€™Ã©voquer lâ€™installation sur le site de la commune, lâ€™une des plus mÃ©ridionales de France nichÃ©e sur les contreforts des PyrÃ©nÃ©es, Ã 500 mÃ¨tres dâ€™altitude, dâ€™une centrale solaire photovoltaÃ¯que afin dâ€™en verdir encore le mix Ã©nergÃ©tique. Une idÃ©e lumineuse dans un pays catalan baignÃ© de soleil !

Dix ans de combat acharnÃ©

Â« AprÃ¨s cette rencontre avec AndrÃ© Joffre qui a Ã©tÃ© ma conscience tout au long de ce dossier, nous avons vÃ©cu dix ans de combat acharnÃ©, une longue pÃ©riode de doutes, dâ€™incertitudes entre les problÃ¨mes environnementaux, les recours avec des Ã©cologistes opposÃ©s au solaire – un comble -, le code forestier, la DDTM et la prÃ©fecture Ã convaincre. Rien nâ€™a Ã©tÃ© facile Â» raconte lâ€™Ã©dile avec son accent du sud Ã couper au coupeau, cet accent du terroir catalan quâ€™il partage avec lâ€™ancien premier ministre et ancien maire de Prades (66) Jean Castex, qui lâ€™a lui aussi soutenu dans ce projet Ã©nergÃ©tique. Â« Quand il a fallu discuter avec la CRE, Jean Castex sâ€™est Ã©mu de nos difficultÃ©s auprÃ¨s de la prÃ©sidente Emmanuelle Wargon qui a fait avancer ce projet auquel je tenais plus que tout Â» poursuit monsieur, le maire tenant dans ses mains une lettre de fÃ©licitations de lâ€™actuel prÃ©sident de la SNCF, regrettant de ne pouvoir Ãªtre lÃ en ce 22 janvier. Lâ€™implantation de cette centrale est finalement le symbole de lâ€™opposition entre le bon sens des hommes de terroir, des Ã©lus locaux, de ceux qui sont en prise directe avec la rÃ©alitÃ© et les difficultÃ©s du quotidien, et la dÃ©raison de certains technocrates, Â« de ces beaux esprits qui sâ€™attachent Ã complexifier les normes Â» a soulignÃ© le prÃ©fet Pierre Regnault de la Mothe.

Â« Lâ€™innovation, les idÃ©es qui marchent, naissent souvent dans la ruralitÃ© Â»

Sur ce point, le haut fonctionnaire nâ€™a dâ€™ailleurs pas manquÃ© de rappeler la persÃ©vÃ©rance et la tÃ©nacitÃ© du maire Jean Caseilles : Â« Vous avez toute mon estime pour votre dÃ©termination et votre volontÃ©. Vous montrez que lâ€™innovation, les idÃ©es qui marchent naissent souvent dans la ruralitÃ©, dans ces petits villages et ne sont pas rÃ©servÃ©es quâ€™aux grandes agglomÃ©rations. Par votre Ã©tat dâ€™esprit, vous donnez la preuve quâ€™impossible nâ€™est pas franÃ§ais Â». Et câ€™est ainsi que les planÃ¨tes ont fini par sâ€™aligner. Lâ€™enquÃªte publique portÃ©e par la RÃ©gie municipale sous lâ€™Ã©gide du commissaire-enquÃªteur, le colonel Jacques Zocchetto, a reÃ§u un avis favorable. Le prÃ©fet Etienne Stoskopf en fonction entre 2020 et 2022 a fini par signer le permis de construire. Et enfin la centrale de Saint-Laurent de Cerdans a Ã©tÃ© laurÃ©ate dâ€™un AO CRE en 2022. Le chantier pouvait Ãªtre lancÃ©. Avec deux entreprises locales Ã la pointe des travaux, le bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol et la sociÃ©tÃ© Solutions 30, toutes les deux sises Ã Perpignan.

Â« Cette centrale assoie la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique de la RÃ©gie Â»

En quelques mois, plus de 3700 panneaux ont Ã©tÃ© installÃ©s, dans une clairiÃ¨re de 2,5 ha, en parfaite intÃ©gration paysagÃ¨re. La centrale au sol affiche une puissance de 2,2 MWc pour une production d’Ã©nergie propre et durable estimÃ©e Ã 3,327 GWH. Le raccordement au rÃ©seau 20 kV de la rÃ©gie via un Point de Livraison (PDL) dÃ©diÃ©, assure une injection dâ€™Ã©lectricitÃ© fluide et sÃ©curisÃ©e. Â« Ce raccordement a nÃ©cessitÃ© une approche technique particuliÃ¨re pour garantir la compatibilitÃ© du systÃ¨me tout en respectant les normes de sÃ©curitÃ© et de performance Â» prÃ©cise Xavier Sicard, ingÃ©nieur au bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol. Des paratonnerres sont prÃ©sents sur le site oÃ¹ la foudre est un vrai sujet. Mais ce nâ€™Ã©tait pas le seul challenge Ã relever pour le bureau dâ€™Ã©tudes. Outre la technique, la valorisation Ã©conomique faisait partie de lâ€™Ã©quation. Via lâ€™agrÃ©gateur Sunflow, la vente totale au rÃ©seau est optimisÃ©e au mieux, la CRE contribuant Ã la diffÃ©rence lors dâ€™Ã©pisodes de faibles coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie. Pour Francis Roget, le directeur de la RÃ©gie municipale, Â« cette centrale assoie la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique de lâ€™ensemble des Ã©quipements de production et dÃ©montre lâ€™engagement de la rÃ©gie communale et des Ã©quipes dans la transition Ã©nergÃ©tique et la fourniture d’Ã©nergie verte Ã la communautÃ© Â».

Une deuxiÃ¨me tranche solaire en autoconsommation collective et stockage

Mais Francis Roget veut aller plus loin encore. Non content de produire de lâ€™Ã©nergie renouvelable Ã destination de l’ensemble des consommateurs avec cette premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que, il veut aussi dÃ©sormais rÃ©duire les factures de ses 1100 clients. Et lâ€™idÃ©e dâ€™une deuxiÃ¨me tranche solaire en autoconsommation collective et stockage, hors zone forestiÃ¨re suit son chemin. Â« Cette nouvelle centrale devrait permettre de revendre de lâ€™Ã©lectricitÃ© en autoconsommation Ã un tarif infÃ©rieur au tarif rÃ©gulÃ©. Nos abonnÃ©s vont en profiter et rÃ©aliser des Ã©conomies Â» sâ€™enthousiasme le directeur de la RÃ©gie. Saint-Laurent de Cerdans nâ€™en a pas donc fini avec lâ€™Ã©nergie solaire et veut poursuivre sur sa lancÃ©e. Pays de la fÃªte de lâ€™ours, en fin dâ€™hiver, Saint-Laurent de Cerdans est aussi trÃ¨s fier de son usine dâ€™espadrilles catalanes. Des espadrilles affublÃ©es dÃ©sormais dâ€™un qualificatif : solairesâ€¦ Pour des sardanes Ã©blouissantes !