LONGi reÃ§oit la distinction de Â« Top Brand Â» europÃ©enne de la part dâ€™EUPD, le ballon dâ€™or du solaire

LONGi, le plus grand fabricant mondial de modules solaires, s’est vu décerner le label « Top Brand PV 2022 » par EUPD Research sur sept des plus grands marchés européens et pour l’ensemble de l’Europe dans la catégorie « Modules ». Ces sept marchés sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse. Une sacrée performance !

« Nous sommes très heureux de remettre le prix « Top Brand PV 2022 » à LONGi Solar. Peu d’acteurs parviennent à recevoir d’excellentes évaluations de la part des principaux intermédiaires du marché dans de nombreux pays d’Europe, surtout dans un laps de temps relativement court ». Markus A. W. Hoehner, fondateur et CEO d’EUPD ne tarit pas d’éloges quant au potentiel et à la qualité de la marque et des produits LONGI Solar.

Fabricant préféré des installateurs européens

Sur la base des remarquables performances et des hauts niveaux de recommandation des installateurs, le label « Top Brand » identifie et honore les meilleures marques de leur catégorie tout au long de la chaîne de valeur du solaire photovoltaïque pour leur contribution au développement du secteur au niveau national et régional. Cette distinction paneuropéenne est rare, car elle exige que l’entreprise en question obtienne le label « Top Brand PV » dans au moins sept pays. Markus Hoehner ajoute : « Nous tenons à féliciter LONGi d’offrir à ses clients des services et des produits de grande qualité, tout en s’efforçant de bâtir un monde plus respectueux de l’environnement grâce à une technologie, une gestion et des normes de valeur client parmi les meilleures du secteur. »

Hausse des livraisons de panneaux solaires, signe de satisfaction des revendeurs et des clients

« La croissance de LONGi en Europe reflète les solides relations établies avec nos clients et leur satisfaction », explique Gulnara Abdullina, VP Europe de LONGi. « C’est un véritable honneur de recevoir le label « Top Brand PV » de la part d’EUPD. Nous sommes particulièrement fiers de la confirmation de la qualité et de la fiabilité de LONGi par les installateurs et autres professionnels du secteur. » La croissance du fabricant est désormais aussi stimulée par le plan « REPowerEU » lancé par la Commission européenne dans le but de porter la part des énergies renouvelables dans l’UE à 45 % d’ici 2030 et de doubler la puissance PV installée pour la faire passer à 600 GW à l’horizon 2030. Au premier semestre 2022, LONGi a expédié un peu plus de 20 GW de plaquettes de silicium monocristallin au niveau international, ainsi que 17,70 GW de modules monocristallins, l’Europe étant l’un de ses principaux débouchés. « Au cours des trois dernières années, notre chiffre d’affaires international a progressé pour atteindre près de la moitié du total de nos revenus, faisant de l’Europe un marché de plus en plus important », précise Gulnara Abdullina. « À l’heure où nous renforçons notre position de premier fabricant mondial de modules photovoltaïques, nous réaffirmons également notre engagement à offrir la plus performante des technologies solaires du marché au meilleur prix. »

Encadré

Les avancées de la recherche renforcent la confiance dans la qualité de la marque LONGi

Un nouveau record mondial d’efficacité de conversion établi par les chercheurs de LONGi devrait encore renforcer la confiance dans la technologie de la marque et multiplier les ventes, à mesure que la fabrication de cellules à haut rendement progresse et que celles-ci se diffusent largement dans les nouveaux modules. Avec un rendement de 26,12 % pour ses cellules à hétérojonction en silicium de type p (HJT), ce record a été validé lors d’essais réalisés par l’Institut allemand de recherche sur l’énergie solaire (ISFH) de Hamelin.