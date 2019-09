IDHELIO poursuit sa campagne de Crowfunding

IDHELIO, start-uo albigeoise spécialiste de la concentration solaire à miroirs de Fresnel couplée à du stockage thermique en lit de roche traversé par de l’air, poursuit sa campagne de Crowdfunding. Après avoir passé avec succès les étapes de e-vote et d’audit, la souscription est lancée depuis le mois d’août. La première période de collecte est déjà un succès avec plus de 60% des fonds collectés sur les 500 000 euros attendus. La collecte se poursuit jusqu’à fin octobre. Avec la réussite de cette levée de fonds IDHELIO pourra accélérer le développement de ses activités industrielles et commerciales dans les domaines de la chaleur solaire haute température et du stockage de chaleur. Une dizaine de projets sont d’ores et déjà sur les rails, pour du séchage de bois et de boues d’épuration, du chauffage de serres agricoles et du stockage de chaleur fatale. La société table sur un chiffre d’affaires de 600 000 euros en 2020 et de plus de 10 millions dans cinq ans. D’ici là, son effectif devrait passer de 4 à 30 salariés. La participation à cette opération de Crowfunding est ouverte à tous.

<a href=”http://www.wiseed.com/fr/projet/24213405-idhelio“>Pour participer à la collecte…</a>