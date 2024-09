Reportage/Et si lâ€™on faisait le plein de solaire ?

Le projet Mobelsol, MOBilité ÉLectrique SOLaire en lien avec l’Autoconsommation Collective et les Communautés d’Énergies (financé par la Région Occitanie et l’ADEME), est développé par le bureau d’études Tecsol, Enedis et le Sydeel 66, Syndicat d’énergie du département des Pyrénées-Orientales, représentant l’ensemble des syndicats d’énergie de la région Occitanie sur Mobelsol et propriétaire des bornes du réseau REVEO. Mobelsol met en exergue la synergie entre énergie solaire et mobilité électrique. Une évidence pour une mobilité 100% propre ?

Du côté de Rivesaltes, capitale du muscat au pied du Canigou dans les Pyrénées-Orientales, certaines voitures électriques roulent plus vert que partout ailleurs en France. En effet, Il est désormais possible aux éléctromobilistes venant se charger sur l’une des 2 bornes (puissance jusqu’à 22kW) publiques REVEO de la commune de Rivesaltes de connaître en fin de session de charge la part solaire produite à proximité. Les deux bornes sont situées à moins de 2 kilomètres de l’installation solaire en toiture du bâtiment de l’Office du Tourisme d’une puissance de 75 kWc (65 kVA en sortie onduleur). A la fin de la recharge, l’utilisateur a accès, via un QR code présent sur la borne, à sa consommation, à la production solaire du site, au coefficient de répartition et au pourcentage de la part solaire utilisée dans la recharge de son véhicule. « En phase d’exploitation, une installation solaire n’émet plus de CO2, d’où l’intérêt de maximiser son utilisation afin d’améliorer encore le bilan carbone du véhicule électrique. L’intérêt du projet MOBELSOL est de montrer quels leviers sont possibles pour maximiser la synchronicité entre production et consommation et baisser le prix « à la borne » du kWh solaire » confie Jean-Noël Garderet, ingénieur R&D chez Tecsol en charge du projet.

« Il se peut que la recharge soit couverte partiellement ou à 100% par de l’énergie solaire »

Dans le cadre du démonstrateur Mobelsol et pour bénéficier d’une recharge solaire, il faut bien évidemment que la recharge soit réalisée lorsque l’installation PV produit de l’électricité, c’est-à-dire entre 8h et 18h. Un truisme ! « Dans le cadre d’une Autoconsommation Collective, la Personne Morale Organisatrice (PMO) définit le coefficient attribué à chaque consommateur. Par exemple, sur le site démonstrateur de Rivesaltes, il a été choisi de simuler l’allocation de 20% de la production solaire à la borne de recharge. Ainsi, en fonction du surplus généré et du coefficient de répartition, il se peut que la recharge soit couverte partiellement ou à 100% par de l’énergie solaire » poursuit Jean-Noël Garderet. Quid du signal prix ? Le projet MOBELSOL démontre que le solaire est très avantageux dans la majorité des cas de figures, notamment entre 10h et 18h.La plage de compétitivité varie néanmoins selon la puissance des installations car les tarifs réseaux dépendent de ce paramètre. Ainsi, les prix d’une recharge solaire sont très intéressants pour des recharges sur les bornes de 7 et 22 kW, mais dépendent de la période pour les bornes de 50 kW. « Concrètement, avec la mise en place d’une ACC, l’étude technico-économique montre que l’exploitant des bornes pourrait économiser dans les cas le plus favorable jusqu’à 40% (sur la part solaire) l’achat de l’électricité sur certaines plages horaires de l’année et sur les bornes de 7 et 22 kW, et pourrait à l’avenir répercuter cette baisse sur le tarif du consommateur. Ainsi, même si la recharge n’est pas 100% solaire, à partir du moment ou une part est allouée à la borne le tarif restera inférieur au prix d’une recharge sur le réseau » souligne Victoria Figea, élève ingénieur chez Tecsol. Le solaire est donc compétitif stimulera à n’en pas douter une forte demande de la part des consommateurs appétents à des déplacements toujours plus propres…

mobelsol.fr/