MontÃ©nÃ©gro : Qair et EPCG nouent un partenariat pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des EnR

Qair et Elektroprivede Crne Gore AD Nikšić (EPCG), une compagnie d’électricité contrôlée par l’État du Monténégro, viennent de signer un protocole d’accord visant à faire progresser le développement dynamique de projets d’énergie renouvelable au Monténégro. Le partenariat ouvre la voie à l’harmonisation des intérêts mutuels et à la création d’un cadre permettant de cerner et d’explorer les possibilités de collaboration futures. De quoi répondre au besoin critique d’une électricité stable et fiable au Monténégro !

Avec une part de son mix énergétique dépendant du charbon (38,2 %), le Monténégro a besoin d’un approvisionnement en électricité stable et fiable, idéalement ancré dans des sources d’énergie renouvelables, afin d’exploiter pleinement le potentiel du pays et de soutenir sa croissance économique. Dans ce contexte, Qair, développeur, constructeur et propriétaire de projets d’énergie renouvelable expérimenté à l’échelle mondiale et actif sur le marché monténégrin depuis 2021, et EPCG, une société énergétique nationale, s’engagent à explorer conjointement les opportunités pour atteindre ces objectifs.

Projets identifiés pour la collaboration

Dans le cadre de ce partenariat, Qair et EPCG prévoient de se concentrer principalement sur le développement de projets d’énergie solaire et éolienne, bien que d’autres opportunités puissent également être explorées. « Nous sommes heureux de nous associer à EPCG, car cette collaboration représente une étape importante pour Qair sur le marché monténégrin. Il positionne le Groupe comme un acteur clé capable de tirer parti de sa vaste expérience dans le développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, notamment des systèmes éoliens, solaires et de stockage d’énergie par batterie. Je suis convaincu que ce partenariat offrira à Qair de précieuses opportunités pour contribuer de manière significative à la transition énergétique du pays », a déclaré Louis Blanchard, PDG de Qair