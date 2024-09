CÃ©dric Verbeke nouveau responsable de l’activitÃ© photovoltaÃ¯que du groupe Vergnet en France

Le groupe Vergnet, expert en production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), vient de nommer Cédric Verbeke en tant que Responsable commercial et technique photovoltaïque, dans le cadre de l’accélération du développement de l’activité photovoltaïque en France amorcée par le Groupe ces derniers mois. Conformément à sa feuille de route, cette nomination marque une étape stratégique dans le développement du Groupe qui veut accroitre ses ventes dans ce domaine, principalement sur le marché des entreprises, dont le potentiel est estimé à plusieurs milliards d’euros.

Cédric Verbeke, avec ses 15 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables, apporte une expertise éprouvée en gestion commerciale et en développement de solutions énergétiques. Sous sa direction, le groupe Vergnet ambitionne de répondre de manière encore plus ciblée aux besoins des entreprises en matière de transition énergétique, tout en poursuivant son engagement vers un avenir plus vert. Dans son nouveau rôle, Cédric Verbeke sera responsable de l’élaboration de la stratégie commerciale, de la gestion des équipes de vente et d’installation, ainsi que du développement de nouveaux partenariats pour promouvoir l’adoption de solutions photovoltaïques innovantes et efficaces.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cédric Verbeke au sein du groupe Vergnet. Son expertise et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour accélérer notre présence sur le marché en pleine expansion des installations solaires principalement à destination des entreprises » confie Jérôme Gacoin, PDG du groupe Vergnet.